Каждый шестой сотрудник не знает о наличии аптечки в организации

Каждый шестой сотрудник не знает, где в его офисе находятся аптечки. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob, в котором поучаствовали 1000 компаний и 1600 трудоустроенных россиян из всех округов страны.

Согласно опросу, у большинства работодателей (82%) аптечка установленного образца уже есть. В то время как 12 лет назад требования закона соблюдала только каждая четвертая компания.

Опрос показал, что три из четырех работников знают, где находится производственная аптечка, 6% догадываются, где она может находиться, и 17% вовсе не знают о ее наличии. Самыми осведомленными оказались сотрудники до 34 лет, из них 84% точно знают о существовании и местонахождении аптечки для оказания первой помощи работникам.

Вопрос: «В вашей компании есть аптечка для оказания первой помощи работникам?»

Вариант ответа 2012 год, % 2024 год, % Да, установленного образца 25 82 Какая-то есть 48 11 Нет 18 2 Затрудняюсь ответить 9 5

Вопрос: «Знаете ли вы, где в вашей компании находится аптечка для оказания первой помощи работникам?»

Вариант ответа Все опрошенные, % Пол, % Возраст, % Ежемесячный доход, % муж. жен. до 34 лет 35—44 года 45 лет и старше до 49999 руб. 50000—99999 руб. от 100000 руб. Да, знаю 77 77 78 84 68 79 79 67 70 Знаю приблизительно 6 5 7 4 9 6 8 12 8 Не знаю 17 18 15 12 23 15 13 21 22

Новые требования к комплектации производственной аптечки были утверждены приказом Минздрава № 262н от 24.05.2024 и вступят в силу с 1 сентября 2024 года.