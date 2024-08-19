Каждый шестой сотрудник не знает о наличии аптечки в организации
Каждый шестой сотрудник не знает, где в его офисе находятся аптечки. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob, в котором поучаствовали 1000 компаний и 1600 трудоустроенных россиян из всех округов страны.
Согласно опросу, у большинства работодателей (82%) аптечка установленного образца уже есть. В то время как 12 лет назад требования закона соблюдала только каждая четвертая компания.
Опрос показал, что три из четырех работников знают, где находится производственная аптечка, 6% догадываются, где она может находиться, и 17% вовсе не знают о ее наличии. Самыми осведомленными оказались сотрудники до 34 лет, из них 84% точно знают о существовании и местонахождении аптечки для оказания первой помощи работникам.
Вопрос: «В вашей компании есть аптечка для оказания первой помощи работникам?»
|
Вариант ответа
|
2012 год, %
|
2024 год, %
|
Да, установленного образца
|
25
|
82
|
Какая-то есть
|
48
|
11
|
Нет
|
18
|
2
|
Затрудняюсь ответить
|
9
|
5
Вопрос: «Знаете ли вы, где в вашей компании находится аптечка для оказания первой помощи работникам?»
|
Вариант ответа
|
Все опрошенные, %
|
Пол, %
|
Возраст, %
|
Ежемесячный доход, %
|
муж.
|
жен.
|
до 34 лет
|
35—44 года
|
45 лет и старше
|
до 49999 руб.
|
50000—99999 руб.
|
от 100000 руб.
|
Да, знаю
|
77
|
77
|
78
|
84
|
68
|
79
|
79
|
67
|
70
|
Знаю приблизительно
|
6
|
5
|
7
|
4
|
9
|
6
|
8
|
12
|
8
|
Не знаю
|
17
|
18
|
15
|
12
|
23
|
15
|
13
|
21
|
22
Новые требования к комплектации производственной аптечки были утверждены приказом Минздрава № 262н от 24.05.2024 и вступят в силу с 1 сентября 2024 года.
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