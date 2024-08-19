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Каждый шестой сотрудник...

Каждый шестой сотрудник не знает о наличии аптечки в организации

19.08.2024
14:33
Дина Коблова
У большинства работодателей есть производственная аптечка нового образца. Однако лишь каждый шестой работник знает, где находится такая аптечка. Самыми осведомленными оказались сотрудники до 34 лет.
Фото: 123rf.com

Каждый шестой сотрудник не знает, где в его офисе находятся аптечки. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob, в котором поучаствовали 1000 компаний и 1600 трудоустроенных россиян из всех округов страны. 

Согласно опросу, у большинства работодателей (82%) аптечка установленного образца уже есть. В то время как 12 лет назад требования закона соблюдала только каждая четвертая компания.

Опрос показал, что три из четырех работников знают, где находится производственная аптечка, 6% догадываются, где она может находиться, и 17% вовсе не знают о ее наличии. Самыми осведомленными оказались сотрудники до 34 лет, из них 84% точно знают о существовании и местонахождении аптечки для оказания первой помощи работникам.

Вопрос: «В вашей компании есть аптечка для оказания первой помощи работникам?»

Вариант ответа

2012 год, %

2024 год, %

Да, установленного образца

25

82

Какая-то есть

48

11

Нет

18

2

Затрудняюсь ответить

9

5

Вопрос: «Знаете ли вы, где в вашей компании находится аптечка для оказания первой помощи работникам?»

Вариант ответа

Все опрошенные, %

Пол, %

Возраст, %

Ежемесячный доход, %

муж.

жен.

до 34 лет

35—44 года

45 лет и старше

до 49999 руб.

50000—99999 руб.

от 100000 руб.

Да, знаю

77

77

78

84

68

79

79

67

70

Знаю приблизительно

6

5

7

4

9

6

8

12

8

Не знаю

17

18

15

12

23

15

13

21

22

Новые требования к комплектации производственной аптечки были утверждены приказом Минздрава № 262н от 24.05.2024 и вступят в силу с 1 сентября 2024 года. 

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