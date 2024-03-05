Как правильно пройти периодическую аккредитацию, если должность не соответствует новым нормам

Какие возникли проблемы

Основная сложность возникает в связи с несоответствием должностей фармацевтических работников, указанных в приказе Минздрава № 205н от 02.05.2023. Новый документ пришел на смену приказу № 1183н от 20.12.2012. Из перечня были исключены должности «провизор-стажер», «старший провизор», «младший фармацевт» и «старший фармацевт».

«Возникает проблема: во многих случаях записи в трудовых книжках делались ситуационно. Например, заведующая аптекой — это руководитель аптечной организации или структурного подразделения? Если сеть крупная, то спектр должностей мог быть велик — ответственный по качеству, за закупку и приемку товара, директор по развитию, заведующий аптечной сетью, — рассказывает Яговдик. — Номенклатура же подразумевает определенное написание должности, и мы постфактум пытаемся исправлять записи. Но в некоторых случаях организаций уже не существует. Как быть человеку, если по факту он работал специалистом, но в трудовой книжке запись, которая не устраивает аккредитационную комиссию?»

Рекомендации экспертов

Сотрудники аптек в профильных чатах сетуют на то, что часть из них получила отказ в аккредитации. В частности, речь идет о таких должностях, как «уполномоченный по качеству». В таких случаях руководителю фарморганизации необходимо вносить изменения в трудовую книжку работника, а если сотрудник уже уволился, то устроиться в аптеку на должность, соответствующую номенклатуре, советуют коллеги.

После приведения документов в порядок работники получают аккредитацию, говорит президент Ассоциации «Фармацевтическое содружество» Наталья Назаренко. «Да, к нам обращаются за консультацией специалисты, которые трудоустроены, например, как менеджеры. Мы даем рекомендации, что исправить в документах. После этого проблем не возникает», — говорит она.

У Минздрава есть полномочия утверждать номенклатуру должностей, напоминает исполнительный директор Национальной фармпалаты Елена Неволина. Штатное расписание аптечных организаций должно было соответствовать номенклатуре, указанной в приказе Минздрава № 205н: об этом специалисты аккредитационных комиссий больше года рассказывают на вебинарах. «Если у бюджетных организаций соответствие проверялось, то в коммерческих аптеках этот документ в основном не брали в расчет. Поэтому возникали должности, названий которых в нормативной базе нет, например операторы машинного заказа, менеджеры по продажам. Собственники аптечных сетей на свой страх и риск нарушали установленные требования. Сейчас необходимо привести в соответствие», — объясняет эксперт.

Она обращает внимание на то, что трактование приказа руководителями аптек не всегда верное. Например, многие считают, что аптечная организация, входящая в состав аптечной сети, — это структурное подразделение. «Однако приказ под структурной единицей понимает именно отдел аптеки, но никак не аптечную организацию в составе сети. В приказе есть единица «заведующая аптечной организацией», собственниками это трактуется как заведующая сетью аптек. Это неверно: у каждой аптеки свой адрес, внесенный в лицензию, — это и есть аптечная организация», — говорит Неволина. Если заносить сведения так, то никаких препятствий к прохождению аккредитации нет, считает она.

Номенклатура должностей в приказе Минздрава № 205н практически совпадает со старым приказом. «Мы убрали старший/младший фармацевт, потому что к этим должностям не было установлено квалификационных требований. В остальном должности остались прежними», — резюмирует эксперт.