Какие лекарства были в дефектуре в 2022 году
В 2022 году часто поднималась тема дефектуры лекарств. В марте в аптеках трудно было найти левотироксин натрия, в ноябре-декабре — антибиотики и детский зарубежный ибупрофен. Это самые громкие случаи, периодически сообщалось о «пропаже» и других препаратов. «ФВ» проанализировал, какие лекарства действительно были в дефектуре в прошлом году.
«ФВ» решил найти товарные позиции, которые действительно были в дефиците в 2022 году. Для этого по базе аптечных продаж AlphaRM были выбраны МНН с детализацией лекарственной формы. Далее были отобраны препараты с падением продаж в 2022 году по сравнению с 2021-м более чем на 60%, затем взяли только те МНН и лекформы, которые в 2021 году по сравнению с 2020-м показали рост не более чем на 10%.
В окончательную выборку попали наиболее объемные бренды, которые могли повлиять на снижение по всему МНН в рамках одной лекформы. Всего оказалось 22 позиции, которые, по расчетам «ФВ», трудно было найти в аптеках того или иного региона. Мы добавили к информации о продажах данные о поступлении серий этих лекарственных форм в гражданский оборот. У всех был либо большой перерыв по вводу в гражданский оборот, либо последний раз на рынок новые серии поступали давно.
|
TOP5 дефектурных позиций в аптеках в 2022 году
|
Бренд
|
МНН
|
Лекарственная форма
|
Ввоз последней серии, год
|
Динамика, 2022/2021 гг., %
|
Динамика 2021/2020 гг., %
|
Объем продаж в 2021 г., млн руб.
|
Объем продаж в 2022 г., млн руб.
|
Фенюльс
|
Железа сульфат + поливитамины
|
Капсулы
|
2020
|
-63
|
8
|
387,8
|
142,39
|
АЦЦ
|
Ацетилцистеин
|
Порошок для приготовления раствора для приема внутрь апельсиновый
|
2019
|
-75
|
0
|
428,4
|
105,87
|
Финлепсин
|
Карбамазепин
|
Таблетки пролонгированного действия
|
Нерерыв с 2021 до июня 2022
|
-65
|
8
|
268,2
|
93,53
|
Солкосерил
|
Депротеинизированный диализат из крови здоровых молочных телят
|
Гель для наружного применения
|
2019
|
-76
|
-1
|
244,3
|
58,99
|
Асептолин
|
Глицеритан
|
Раствор для наружного применения
|
2021
|
-94
|
-55
|
931,6
|
53,31
|
Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»
Подробнее читайте в «ФВ» № 10 (1109) от 18.04.2023 в материале «Дефицитный разбор».
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