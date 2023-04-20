Какие лекарства были в дефектуре в 2022 году

«ФВ» решил найти товарные позиции, которые действительно были в дефиците в 2022 году. Для этого по базе аптечных продаж AlphaRM были выбраны МНН с детализацией лекарственной формы. Далее были отобраны препараты с падением продаж в 2022 году по сравнению с 2021-м более чем на 60%, затем взяли только те МНН и лекформы, которые в 2021 году по сравнению с 2020-м показали рост не более чем на 10%.

В окончательную выборку попали наиболее объемные бренды, которые могли повлиять на снижение по всему МНН в рамках одной лекформы. Всего оказалось 22 позиции, которые, по расчетам «ФВ», трудно было найти в аптеках того или иного региона. Мы добавили к информации о продажах данные о поступлении серий этих лекарственных форм в гражданский оборот. У всех был либо большой перерыв по вводу в гражданский оборот, либо последний раз на рынок новые серии поступали давно.

TOP5 дефектурных позиций в аптеках в 2022 году Бренд МНН Лекарственная форма Ввоз последней серии, год Динамика, 2022/2021 гг., % Динамика 2021/2020 гг., % Объем продаж в 2021 г., млн руб. Объем продаж в 2022 г., млн руб. Фенюльс Железа сульфат + поливитамины Капсулы 2020 -63 8 387,8 142,39 АЦЦ Ацетилцистеин Порошок для приготовления раствора для приема внутрь апельсиновый 2019 -75 0 428,4 105,87 Финлепсин Карбамазепин Таблетки пролонгированного действия Нерерыв с 2021 до июня 2022 -65 8 268,2 93,53 Солкосерил Депротеинизированный диализат из крови здоровых молочных телят Гель для наружного применения 2019 -76 -1 244,3 58,99 Асептолин Глицеритан Раствор для наружного применения 2021 -94 -55 931,6 53,31 Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»

Подробнее читайте в «ФВ» № 10 (1109) от 18.04.2023 в материале «Дефицитный разбор».