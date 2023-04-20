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Какие лекарства были...

Какие лекарства были в дефектуре в 2022 году

20.04.2023
13:48
Елена Калиновская

В 2022 году часто поднималась тема дефектуры лекарств. В марте в аптеках трудно было найти левотироксин натрия, в ноябре-декабре — антибиотики и детский зарубежный ибупрофен. Это самые громкие случаи, периодически сообщалось о «пропаже» и других препаратов. «ФВ» проанализировал, какие лекарства действительно были в дефектуре в прошлом году. 

«ФВ» решил найти товарные позиции, которые действительно были в дефиците в 2022 году. Для этого по базе аптечных продаж AlphaRM были выбраны МНН с детализацией лекарственной формы. Далее были отобраны препараты с падением продаж в 2022 году по сравнению с 2021-м более чем на 60%, затем взяли только те МНН и лекформы, которые в 2021 году по сравнению с 2020-м показали рост не более чем на 10%.

В окончательную выборку попали наиболее объемные бренды, которые могли повлиять на снижение по всему МНН в рамках одной лекформы. Всего оказалось 22 позиции, которые, по расчетам «ФВ», трудно было найти в аптеках того или иного региона. Мы добавили к информации о продажах данные о поступлении серий этих лекарственных форм в гражданский оборот. У всех был либо большой перерыв по вводу в гражданский оборот, либо последний раз на рынок новые серии поступали давно.

TOP5 дефектурных позиций в аптеках в 2022 году

Бренд

МНН

Лекарственная форма

Ввоз последней серии, год

Динамика, 2022/2021 гг., %

Динамика 2021/2020 гг., %

Объем продаж в 2021 г., млн руб.

Объем продаж в 2022 г., млн руб.

Фенюльс

Железа сульфат + поливитамины

Капсулы

2020

-63

8

387,8

142,39

АЦЦ

Ацетилцистеин

Порошок для приготовления раствора для приема внутрь апельсиновый

2019

-75

0

428,4

105,87

Финлепсин

Карбамазепин

Таблетки пролонгированного действия

Нерерыв с 2021 до июня 2022

-65

8

268,2

93,53

Солкосерил

Депротеинизированный диализат из крови здоровых молочных телят

Гель для наружного применения

2019

-76

-1

244,3

58,99

Асептолин

Глицеритан

Раствор для наружного применения

2021

-94

-55

931,6

53,31

Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»

Подробнее читайте в «ФВ» № 10 (1109) от 18.04.2023 в материале «Дефицитный разбор».

Читать материал полностью

18.04.2023
Дефицитный разбор
Какие лекарства на самом деле были в дефиците в 2022 году
№10 (1109)

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