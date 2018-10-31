Калифорнийский суд оправдал Johnson & Johnson  по очередному делу о талькосодержащей продукции

Суд округа Гумбольдт в г. Юрика (штат Калифорния) отклонил иск Карлы Аллен, в котором она утверждала, что у нее развилась мезотелиома на фоне применения продукции Johnson & Johnson с содержанием талька, в т.ч. детской присыпки, сообщает Reuters.
В J&J все обвинения опровергают. Как заявили в компании, десятки научных исследований и, как следствие, получение одобрений регуляторными органами, подтверждают безопасность ее продукции и отсутствие в ней содержания талька и асбестовых волокон.
По данным на октябрь нынешнего года, в США против Johnson & Johnson направлено 11700 исков, касающихся содержания талька в продукции. По мнению более 9700 истиц, применение продукции Johnson & Johnson привело к развитию у них рака яичников. Большинство исков рассматривается в штате Нью-Джерси. В остальных исках говорится о развитии у потребителей мезотелиомы.
Компания борется с исками, касающимися содержания талька в ее продукции, уже несколько лет. В последние месяцы суды все чаще рассматривают иски, в которых говорится о содержании в продукции компании асбестовых волокон.
Компания выиграла три иска по развитию у пациенток мезотелиомы и проиграла два иска (в Нью-Джерси и Калифорнии). По проигранным искам компанию присудили к уплате 412 млн долл. Оба решения находятся на рассмотрении апелляционного суда.
В четырех случаях судебные разбирательства были аннулированы из-за того, что судьи не смогли вынести решение или по причине смерти истца.
В июле суд штата Миссури обязал Johnson & Johnson выплатить 4,69 млрд долл. 22 истицам, утверждавшим, что применение талькосодержащей продукции компании привело к развитию у них рака яичников. Компания также опротестовала это решение в апелляционном суде.
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