Калифорнийский суд оправдал Johnson & Johnson  по очередному делу о талькосодержащей продукции

В J&J все обвинения опровергают. Как заявили в компании, десятки научных исследований и, как следствие, получение одобрений регуляторными органами, подтверждают безопасность ее продукции и отсутствие в ней содержания талька и асбестовых волокон.

По данным на октябрь нынешнего года, в США против Johnson & Johnson направлено 11700 исков, касающихся содержания талька в продукции. По мнению более 9700 истиц, применение продукции Johnson & Johnson привело к развитию у них рака яичников. Большинство исков рассматривается в штате Нью-Джерси. В остальных исках говорится о развитии у потребителей мезотелиомы.

Компания борется с исками, касающимися содержания талька в ее продукции, уже несколько лет. В последние месяцы суды все чаще рассматривают иски, в которых говорится о содержании в продукции компании асбестовых волокон.

Компания выиграла три иска по развитию у пациенток мезотелиомы и проиграла два иска (в Нью-Джерси и Калифорнии). По проигранным искам компанию присудили к уплате 412 млн долл. Оба решения находятся на рассмотрении апелляционного суда.

В четырех случаях судебные разбирательства были аннулированы из-за того, что судьи не смогли вынести решение или по причине смерти истца.

В июле суд штата Миссури обязал Johnson & Johnson выплатить 4,69 млрд долл. 22 истицам, утверждавшим, что применение талькосодержащей продукции компании привело к развитию у них рака яичников. Компания также опротестовала это решение в апелляционном суде.