«Канонфарма продакшн» получит от ФРП 50 млн рублей на закупку оборудования для маркировки лекарств

В частности, компания «Канонфарма продакшн» из Московской области получила одобрение на заем в 50 млн руб. по специальной программе «Маркировка лекарств».

Маркировать лекарственные препараты в обязательном порядке российские фармпроизводители начнут с 1 января 2020 года. Программа ФРП позволит производителям получить целевые займы в размере от 5 до 50 млн руб. по символической ставке – 1% годовых на внедрение новых линий по нанесению специального кода на свою продукцию.

Срок займа – до двух лет. Погашение основного долга начинается со второго года пользования займом. Единственным доступным видом обеспечения является банковская гарантия.