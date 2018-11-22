«Канонфарма продакшн» получит от ФРП 50 млн рублей на закупку оборудования для маркировки лекарств

12:03
30 ноября 2018

Елена Сидорова

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Экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил семь проектов в Санкт-Петербурге, Татарстане, Пермском крае, Московской, Калужской и Тульской областях на общую сумму займов 1,8 млрд руб., при этом общая стоимость проектов превысит 4,6 млрд руб.

В частности, компания «Канонфарма продакшн» из Московской области получила одобрение на заем в 50 млн руб. по специальной программе «Маркировка лекарств».

Маркировать лекарственные препараты в обязательном порядке российские фармпроизводители начнут с 1 января 2020 года. Программа ФРП позволит производителям получить целевые займы в размере от 5 до 50 млн руб. по символической ставке – 1% годовых на внедрение новых линий по нанесению специального кода на свою продукцию.

Срок займа – до двух лет. Погашение основного долга начинается со второго года пользования займом. Единственным доступным видом обеспечения является банковская гарантия.

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