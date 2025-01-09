Каприн предупредил о предложениях мошенников поучаствовать в испытании онковакцины

Генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии и главный онколог Минздрава Андрей Каприн предупредил об угрозе действий мошенников, которые рассылают приглашения поучаствовать во втором этапе клинических испытаний онковакцины «Энтеромикс».

По словам Каприна, злоумышленники требуют деньги за участие, консультации или ускорение процесса отбора.

«Все этапы участия в клинических исследованиях являются строго бесплатными. Мы никогда не берем плату за участие, консультации или другие действия, связанные с исследованиями», — заявил главный онколог Минздрава.

Кроме того, сотрудники НМИЦ радиологии никогда не пишут личные сообщения пациентам. Все официальные уведомления и приглашения проводятся через каналы связи, которые пациент указал в своей анкете.

В случае поступления сообщения от мошенников пациентам рекомендуют:

никому не переводить деньги;

не передавать личные данные;

сразу сообщать о подобных случаях в правоохранительные органы;

обратиться на «горячую линию» НМИЦ радиологии для уточнения информации по номеру: 8800 250-87-00.

Онкологическая вакцина «Энтеромикс» была разработана НМИЦ радиологии Минздрава России совместно с ИМБ имени Энгельгардта РАН. В конце декабря Минздрав анонсировал начало клинического исследования препарата, которое направлено на изучение безопасности, переносимости и фармакокинетики препарата, созданного на основе энтеровирусов. В нем могу принять участие мужчины и женщины в возрасте 18–75 лет, у которых гистологически подтвержден диагноз солидной опухоли. Набор на участие в испытании вакцины временно приостановлен.