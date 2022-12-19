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Кардиологи выступили за...

Кардиологи выступили за модернизацию системы клинических испытаний

19.12.2022
12:33
Николай Соколов

Крупнейшие европейские и американские кардиологические ассоциации выступили за реформу системы клинических испытаний. Они предлагают внедрить новое руководство по их проведению и шире использовать высокие технологии.

Фото: ru.freepik.com

Четыре крупнейшие мировые кардиологические ассоциации призвали переработать систему клинических испытаний. С таким предложением выступили участники Европейского общества кардиологов (ESC), Американской кардиологической ассоциации (AHA), Всемирной федерации сердца (WHF) и Американского колледжа кардиологов (ACC). Заявление опубликовано на сайте ESC.

«Рандомизированные испытания — это золотой стандарт для оценки новых методов лечения и улучшения ухода за пациентами. Однако стоимость и сложность испытаний становятся непомерно высокими, а текущая модель [испытаний становится] нежизнеспособной», — говорит президент ESC Франц Вайдингер.

По его мнению, в области кардиологии систему испытаний нужно модернизировать. В документе приводятся в пример исследования, которые проводились во время пандемии COVID-19. В ходе этих КИ собирались только основные данные о пациентах, а дополнительную информацию специалисты получали из электронных медицинских карт, приложений, средств удаленного мониторинга и виртуальных врачебных приемов.

Особенный акцент делается на данных, полученных из медицинских карт. В документе говорится, что из-за ограниченного доступа к медицинским записям и противодействия регуляторов этот источник информации остается «малоиспользуемым».

Также специалисты указывают на рост бюрократии в области клинических испытаний. Существующие рекомендации избыточны и часто неверно интерпретируются. Кардиологи призывают поддержать новые рекомендации, созданные в рамках проекта Good Clinical Trials Collaborative. Они делают упор на применении новых технологий, при этом сохраняя лучшие положения из старых руководств.

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