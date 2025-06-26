Кедрин обозначил шаги для расширения доступа к лекарствам в ЕАЭС

Председатель правления Ассоциации фармацевтических производителей ЕАЭС (АФПЕАЭС) Алексей Кедрин на сессии «Развитие фармацевтического рынка: доступ и доступность» Евразийского экономического форума в Минске обозначил ключевые шаги для расширения доступа к лекарствам на пространстве ЕАЭС.

Кедрин предложил обеспечить доступ препаратов ЕАЭС к госзакупкам, законодательно закрепив признание госрегистрации лекарств в любом государстве-члене ЕАЭС как достаточное условие для допуска к закупкам в других странах союза. Например, в Казахстане это возможно сделать, актуализировав приказ № КР ДСМ-326/2020.

Председатель правления АФПЕАЭС также предложил упростить процедуру признания экспертных отчетов референтных стран и внедрить системы прослеживаемости. Кроме того, на доступность лекарств для пациентов в ЕАЭС повлияет унификация кодов маркировки. Речь идет о решении Совета ЕЭК № 108 о взаимном признании кодов маркировки лекарств с момента введения системы в двух и более странах ЕАЭС.

«Реализация этих мер позволит фармацевтической отрасли ЕАЭС в полной мере выполнить свою функцию гаранта постоянного роста качества жизни граждан стран Союза, обеспечить доступ к эффективным современным лекарственным препаратам», — поделился эксперт.