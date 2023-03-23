Китай одобрил первую мРНК-вакцину от местного производителя

Китай одобрил первую разработанную внутри страны мРНК-вакцину против COVID-19 от CSPC Pharmaceutical Group. Об этом сообщается на сайте производителя.

Компания заявила, что мРНК-вакцина SYS6006 нацелена на некоторые основные варианты «Омикрона», а бустерная доза препарата в ходе клинических испытаний показала хороший нейтрализующий эффект против сублиний «Омикрона» BA.5, BF.7, BQ.1.1, XBB.1.5 и CH.1.1.

В последнем исследовании приняли участие 4 тыс. участников. Оно проходило с 10 декабря по 18 января, когда в Китае наблюдался всплеск заражений коронавирусом. Вакцина показала эффективность в 85,3% через 14—28 дней после вакцинации бустерной дозой. Компания заявляет, что вакцину можно хранить при температуре от 2 до 8 °C.

CSPC заявила, что на испытаниях вакцины побочные эффекты были сильнее выражены в группе пожилых пациентов, а не в группе взрослых. Reuters отмечает, что это поможет Китаю сосредоточиться на защите уязвимых категорий населения.

Reuters пишет, что Китай разрабатывает вакцины на основе технологии матричной РНК с начала 2020 года. Одобрение препарата от CSPC предоставит КНР дополнительные возможности для борьбы с будущими вспышками заболеваний и научную базу для разработки лекарств против новых вариантов COVID-19.

CSPC получила экстренное разрешение на клинические испытания вакцины в апреле прошлого года. Примерно в то же время разрешение выдали компании CanSino, которая испытывает бустерную дозу мРНК-вакцины против «Омикрона».