Китай разрабатывает новые законы по обеспечению качества вакцин

В частности планируется ужесточить надзор над тем, как вакцины попадают в страну, а также над их производством, исследованиями и дистрибуцией.

Государственное управление по рыночному регулированию опубликовало новые законопроекты на своем сайте в прошедшее воскресенье. Общественное обсуждение продлится до 25 ноября.

В документах также предусматривается суровое наказание для компаний, фальсифицирующих данные по качеству и безопасности вакцин и препятствующих проведению расследования.

Китай обязался реформировать производство вакцин после недавних скандалов, связанных с фальсификацией данных и результатов инспекционных проверок вследствие выявления фактов продажи неэффективных вакцин.