Китай разрабатывает новые законы по обеспечению качества вакцин

Китайские власти разработали новые законопроекты в области обеспечения качества вакцин, сообщает Reuters.
В частности планируется ужесточить надзор над тем, как вакцины попадают в страну, а также над их производством, исследованиями и дистрибуцией.
Государственное управление по рыночному регулированию опубликовало новые законопроекты на своем сайте в прошедшее воскресенье. Общественное обсуждение продлится до 25 ноября.
В документах также предусматривается суровое наказание для компаний, фальсифицирующих данные по качеству и безопасности вакцин и препятствующих проведению расследования.
Китай обязался реформировать производство вакцин после недавних скандалов, связанных с фальсификацией данных и результатов инспекционных проверок вследствие выявления фактов продажи неэффективных вакцин.
Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
Нет комментариев
Комментариев: 0