Китай разрабатывает новые законы по обеспечению качества вакцин

10:32
12 ноября 2018

Илья Дугин

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Китайские власти разработали новые законопроекты в области обеспечения качества вакцин, сообщает Reuters.

В частности планируется ужесточить надзор над тем, как вакцины попадают в страну, а также над их производством, исследованиями и дистрибуцией.   

Государственное управление по рыночному регулированию опубликовало новые законопроекты на своем сайте в прошедшее воскресенье. Общественное обсуждение продлится до 25 ноября.   

В документах также предусматривается суровое наказание  для компаний, фальсифицирующих данные по качеству и безопасности вакцин и препятствующих проведению расследования.

Китай обязался реформировать производство вакцин после недавних скандалов, связанных с фальсификацией данных и результатов инспекционных проверок вследствие выявления фактов продажи неэффективных вакцин.

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