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Китайская компания получила...

Китайская компания получила одобрение на лекарство нового типа от диабета

14.10.2022
11:49
Николай Соколов

В Китае одобрили первый в мире препарат нового типа против диабета, активатор глюкокиназы от компании Hua Medicine. Тем не менее его эффективность вызывает вопросы.

Фото: huamedicine.com

Китайская компания Hua Medicine сообщила, что заявка на ее препарат HuaTangNing (dorzagliatin) против диабета 2-го типа одобрена Национальным управлением медицинской продукции (NMPA) Китая. Препарат разрешен к применению как для ранее не лечившихся пациентов, так и для пациентов, ранее проходивших лечение, в комбинации с метформином.

HuaTangNing является первым одобренным активатором глюкокиназы (GKA) в мире. Компания отмечает, что это первый случай в мире почти за 10 лет, когда на рынок выходит препарат с новым механизмом действия для лечения диабета 2-го типа.

Клинические исследования показали, что HuaTangNing может восстанавливать нарушенную сенсорную функцию глюкокиназы и улучшать способность пациентов с диабетом 2-го типа самостоятельно регулировать уровень глюкозы в крови. FiercePharma, однако, пишет, что результаты испытаний не слишком впечатляют, а препарат все еще уступает в эффективности «Оземпику» от Novo Nordisk.

Так, исследование SEED показало, что монотерапия dorzagliatin снижает уровень сахара в крови на 1,15% после 24 недель лечения по сравнению с 0,58% в группе плацебо. В исследовании DAWN комбинация dorzagliatin и метформина снижала уровень сахара на 1,02% через 24 недели по сравнению с 0,66% в контрольной группе, принимавшей метформин.

Препараты из этой группы в целом были не очень успешны. Разработка кандидатного средства piragliatin от Roche была прекращена после того, как II фаза испытаний показала гепатотоксичность препарата. AZD1656 от AstraZeneca, AMG 151 от Amgen и MK-0941 от MSD также не прошли проверку в ходе клинических испытаний.

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