Китайский регулятор первым одобрил препарат для лечения анемии компаний  AstraZeneca и FibroGen

Национальное агентство по медицинской продукции КНР первым одобрило препарат для лечения анемии roxadustat, разработанный компаниями AstraZeneca («АстраЗенека») и FibroGen («ФайброДжен»), сообщает Reuters.
Ни в США, ни в Европе препарат пока не одобрен.
Несмотря на раннее одобрение, партнеры не ожидают лонча препарата в Поднебесной раньше, чем во 2-й половине 2019 г.
FibroGen отвечала за разработку и регистрацию roxadustat в Китае, а AstraZeneca будет его продавать. Ранее компании уже заявляли, что ожидают одобрения от китайского регулятора до конца 2018 г.
Этот успех позволит AstraZeneca укрепить свою позицию на китайском фармрынке. С 2012 г. объем продаж компании в КНР вырос более чем вдвое. На сегодняшний день, на Китай приходится пятая часть общего объема продаж компании.
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