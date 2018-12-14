Китайский регулятор первым одобрил препарат для лечения анемии компаний  AstraZeneca и FibroGen

Ни в США, ни в Европе препарат пока не одобрен.

Несмотря на раннее одобрение, партнеры не ожидают лонча препарата в Поднебесной раньше, чем во 2-й половине 2019 г.

FibroGen отвечала за разработку и регистрацию roxadustat в Китае, а AstraZeneca будет его продавать. Ранее компании уже заявляли, что ожидают одобрения от китайского регулятора до конца 2018 г.

Этот успех позволит AstraZeneca укрепить свою позицию на китайском фармрынке. С 2012 г. объем продаж компании в КНР вырос более чем вдвое. На сегодняшний день, на Китай приходится пятая часть общего объема продаж компании.