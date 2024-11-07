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Количество аптек в...

Количество аптек в России превысило 80 тысяч

07.11.2024
13:46
Елена Калиновская
В России на конец сентября 2024 года работало 80,2 тыс. аптек. По сравнению с концом сентября 2023 года это больше на 5%. В конце августа 2024 года было 79,8 тыс. точек фармрозницы.
Фото: Ринат Васбеев

Количество аптечных учреждений на конец сентября 2024 года достигло 80,2 тыс., сообщила компания AlphaRM. Общая выручка аптек за девять месяцев 2024 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15%.

С начала 2024 года по конец сентября в России аптек в целом стало больше на 2,5 тыс. Если на конец декабря 2023 года их было 77,7 тыс., то на конец сентября ­– 80,2 тыс.

Общая выручка аптек за девять месяцев 2024 года составила 1,6 трлн руб. (лекарства, БАД и дополнительный ассортимент), выручка на одну аптеку увеличилась на 10% и составила 2,2 млн руб.

Общая выручка точек, работающих с января 2022 года по сентябрь 2024-го (то есть без учета органического роста), за девять месяцев 2024 года достигла 1,2 трлн руб., продемонстрировав прирост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 10%. Среднемесячная выручка на одну аптеку составила 2,4 млн руб., также увеличившись на 10%.

По итогам января — сентября в рейтинге аптечных сетей на первой строчке разместилась АС «Апрель» (Краснодар), лидирующая не только в стоимостном выражении, но и по количеству аптек (8470). Сеть занимает 8,8% рынка. Второе место принадлежит АС «Ригла» (Москва), доля которой составила 7,6%. Тройку лидеров замыкает «Планета здоровья» (Пермь) с долей 5,6%.

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