Количество отмененных закупок лекарств снизилось в начале года
С начала года по 27 марта отменены или не состоялись чуть более 73 тыс. закупок лекарств. Год назад таковых было почти 80 тыс. Чаще всего так было при закупках декстрозы, натрия хлорида и амоксициллина с клавулановой кислотой.
«ФВ» по данным AlphaRM подсчитал количество не состоявшихся закупок лекарств. По сравнению с периодом 1 января—27 марта 2022 года количество отмененных конкурсов снизилось на 9%. В анализ не попали аукционы, не состоявшиеся по причине подачи одной заявки.
Среди лидирующих МНН по количеству отмененных закупок как в 2023-м, так и в 2022 году — натрия хлорид, декстроза, этанол, парацетамол и другие так называемые традиционные препараты. Также госзаказчики сталкиваются с проблемами закупок вальпроевой кислоты и иммуноглобулина человека. В 2022 году несколько региональных СМИ сообщали о жалобах пациентов об отсутствии этих препаратов.
По сумме отмененных закупок лидирует ромиплостим, применяемый при лечении идиопатической тромбоцитопенической пурпуры, сумма отмененных конкурсов составила 3 млрд руб. На втором месте дапаглифлозин для лечения сахарного диабета второго типа с суммой 1,6 млрд руб., на третьем — тикагрелор для лечения сердечно-сосудистых заболеваний с суммой 1,5 млрд руб.
Среди регионов по количеству не состоявшихся торгов лидирует Москва. Столичные госзаказчики с первого раза не смогли закупить 963 МНН, чаще всего отменялись конкурсы на закупки противоэпилептического препарата леветирацетама, месалазина, применяемого при язвенном колите и болезни Крона, панкреатина, применяемого при болезнях ЖКТ.
На втором месте — Дагестан. Здесь не состоялись конкурсы на покупку 431 МНН, чаще были проблемы с анестетиком лидокаином, комбинированным обезболивающим препаратом — метамизол натрия + питофенон + фенпивериния бромид, а также ацетилсалициловой кислотой.
На третьем месте оказался Санкт-Петербург, где в начале 2023 года не сразу закуплено 671 МНН. Из них больше всего не состоялось закупок плазмозамещающего препарата альбумин человека, натрия хлорида, дротаверина.
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