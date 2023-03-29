Количество отмененных закупок лекарств снизилось в начале года

«ФВ» по данным AlphaRM подсчитал количество не состоявшихся закупок лекарств. По сравнению с периодом 1 января—27 марта 2022 года количество отмененных конкурсов снизилось на 9%. В анализ не попали аукционы, не состоявшиеся по причине подачи одной заявки.

Среди лидирующих МНН по количеству отмененных закупок как в 2023-м, так и в 2022 году — натрия хлорид, декстроза, этанол, парацетамол и другие так называемые традиционные препараты. Также госзаказчики сталкиваются с проблемами закупок вальпроевой кислоты и иммуноглобулина человека. В 2022 году несколько региональных СМИ сообщали о жалобах пациентов об отсутствии этих препаратов.

По сумме отмененных закупок лидирует ромиплостим, применяемый при лечении идиопатической тромбоцитопенической пурпуры, сумма отмененных конкурсов составила 3 млрд руб. На втором месте дапаглифлозин для лечения сахарного диабета второго типа с суммой 1,6 млрд руб., на третьем ­— тикагрелор для лечения сердечно-сосудистых заболеваний с суммой 1,5 млрд руб.

Среди регионов по количеству не состоявшихся торгов лидирует Москва. Столичные госзаказчики с первого раза не смогли закупить 963 МНН, чаще всего отменялись конкурсы на закупки противоэпилептического препарата леветирацетама, месалазина, применяемого при язвенном колите и болезни Крона, панкреатина, применяемого при болезнях ЖКТ.

На втором месте — Дагестан. Здесь не состоялись конкурсы на покупку 431 МНН, чаще были проблемы с анестетиком лидокаином, комбинированным обезболивающим препаратом — метамизол натрия + питофенон + фенпивериния бромид, а также ацетилсалициловой кислотой.

На третьем месте оказался Санкт-Петербург, где в начале 2023 года не сразу закуплено 671 МНН. Из них больше всего не состоялось закупок плазмозамещающего препарата альбумин человека, натрия хлорида, дротаверина.