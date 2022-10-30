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Количество отмененных закупок...

Количество отмененных закупок лекарств выросло на 20%

30.10.2022
15:30
Елена Калиновская

С 1 января по 27 октября 2022 года не состоялись больше 101 тысячи закупок лекарств. Если сравнить с таким же периодом 2021 года, то их количество выросло на 20%. Чаще всего признаны не состоявшимся аукционы на поставку натрия хлорида, декстрозы и этанола.

Всплеск несостоявшихся* закупок был в марте и апреле 2022 года. В эти месяцы количество таких аукционов превысило 16 тыс., подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM. В последующие месяцы таких закупок стало заметно меньше, но все равно их уровень выше 2021 года. 

Сопоставимая ситуация 2022-го и 2021 годов по несостоявшимся аукционам была только в январе и октябре, а в феврале в прошлом году этих закупок было больше почти на две тысячи.

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Источник: AlphaRM

В течение 2022 года госзаказчики не смогли с первого раза определить поставщика 2 077 МНН. Из них у 74 МНН насчитывается больше тысячи несостоявшихся закупок. При этом у 761 МНН таких аукционов было не больше десяти.

TOP25 МНН по количеству отмененных закупок в январе-октябре 2022 года*

МНН

Кол-во отмененных закупок

Натрия хлорид

4284

Декстроза

3635

Этанол

2883

Вальпроевая кислота

2654

Парацетамол

2563

Хлоргексидин

2556

Иммуноглобулин человека нормальный

2533

Лидокаин

2427

Дротаверин

2288

Амоксициллин+Клавулановая кислота

2270

Прокаин

2219

Диклофенак

2213

Панкреатин

2124

Преднизолон

2013

Альбумин человека

1988

Водорода пероксид

1981

Фуросемид

1976

Омепразол

1930

Карбамазепин

1887

Амброксол

1881

Аскорбиновая кислота

1846

Ибупрофен

1817

Будесонид

1803

Хлоропирамин

1751

*Выборка по дате проведения аукциона с 1 января по 27 октября 2022 года

Источник: AlphaRM

Больше всего несостоявшихся аукционов было в Центральном федеральном округе (28,7 тыс.), где лидирует Москва, на втором месте Приволжский ФО (19,4 тыс.), на третьем – Сибирский ФО (13,5 тыс.).

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*Без учета Москвы

Источник: AlphaRM

В рейтинге госзакзачиков по количеству отмененных закупок Москва представлена двумя организациями. Всего же заказчики столицы не смогли заключить контракты по 16,6 тыс. закупкам.

 

TOP15 госзаказчиков по количеству отмененных закупок в январе-октябре 2022 года**

Наименование государственного заказчика

Кол-во отмененных

закупок

1

ГКУ Агентство по закупкам Департамента здравоохранения города Москвы

5063

2

Дирекция по координации деятельности медицинских организаций Департамента здравоохранения Москвы

4173

3

Главное управление организации торгов Самарской области

3216

4

ГУП Медицинская техника и фармация Татарстана

2188

5

Департамент контрактной системы Кемеровской области

1625

6

Краевое ГКУ Центра государственных закупок Алтайского края

1360

7

Кировское областное ГКУ Центр по техническому сопровождению государственных заказов

1085

8

ГКУ Центр закупок Республики Саха (Якутия)

1041

9

ГКУ Региональный центр закупок Удмуртской республики

937

10

Управление государственных закупок Тюменской области

841

11

Департамент государственного заказа Ямало-Ненецкого автономного округа

796

12

ГКУ Оренбургской области Центр организации закупок

791

13

Областное БУ Фонд имущества Курской области

743

14

ГКУ Самарафармация

730

15

Областное ГКУ Белгородской области Центр закупок

727

**Выборка по дате проведения аукциона с 1 января по 27 октября 2022 года

Источник: AlphaRM

Агентство по закупкам Департамента здравоохранения Москвы не смогло с первого раза закупить 515 МНН. Больше всего отмененных аукционов пришлось на иммуноглобулин человека нормальный – 1007, фампридин – 367, интерферон бета-1a (161), поливитамины (138), циклоспорин (133).

Большое количество отмененных закупок иммуноглобулина, скорее всего, можно объяснить их спецификой. В описании говорится: «для обеспечения пациента на основании решения врачебной комиссии». Получается, что московское агентство не закупает весь объем иммуноглобулина в одном конкурсе, а дробит их на несколько.

Дирекция по координации деятельности медицинских организаций Москвы не сразу смогла закупить 244 МНН, чаще всего отменялись аукционы на закупку леветирацетама – 730, месалазина – 345, вальпроевой кислоты – 244, метотрексата – 179, фебуксостата – 151. От 100 до 150 аукционов отменено при заказе ламотриджина, будесонида, панкреатина, салметерол-флутиказона, карбамазепина. 

У заказчиков из других регионов больше МНН, но при этом количество отмененных закупок на одно МНН меньше. Например, Главное управление организации торгов Самарской области не смогло сразу закупить 773 МНН, наибольшее количество отмененных закупок у этанола – 75, от 50 до 70 отмененных аукционов у декстрозы, парацетамола, прокаина, амоксициллин+клавулановой кислоты, дротаверина, вальпроевой кислоты.

У ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана» 665 МНН, чаще не закупался иммуноглобулин человека нормальный – 72, вальпроевая кислота – 52. Департамент контрактной системы Кемеровской области не с первой попытки закупил 602 МНН, наибольшее количество отмененных аукционов на поставку леветирацетама – 96, декстрозы – 69, иммуноглобулина человека нормального – 60. 

TOP25 МНН по количеству отмененных закупок в январе-октябре 2022 года**

МНН

Кол-во отмененных закупок

Натрия хлорид

4284

Декстроза

3635

Этанол

2883

Вальпроевая кислота

2654

Парацетамол

2563

Хлоргексидин

2556

Иммуноглобулин человека нормальный

2533

Лидокаин

2427

Дротаверин

2288

Амоксициллин+Клавулановая кислота

2270

Прокаин

2219

Диклофенак

2213

Панкреатин

2124

Преднизолон

2013

Альбумин человека

1988

Водорода пероксид

1981

Фуросемид

1976

Омепразол

1930

Карбамазепин

1887

Амброксол

1881

Аскорбиновая кислота

1846

Ибупрофен

1817

Будесонид

1803

Хлоропирамин

1751

**Выборка по дате проведения аукциона с 1 января по 27 октября 2022 года

Источник: AlphaRM

*Учитывались закупки с датой аукциона от 1 января до 27 октября, признанные не состоявшимися и по которым не был заключен контракт. Закупки, признанные не состоявшимися из-за отсутствия заявок, но по которым контракт заключен в анализ не вошли.

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