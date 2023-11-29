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Количество продавцов БАД...

Количество продавцов БАД на маркетплейсах выросло в 5—6 раз

29.11.2023
10:14
Елена Калиновская
За три квартала 2023 года продажи БАД на шести основных маркетплейсах выросли в полтора раза. По словам производителей, вместе с объемами растет и конкуренция. За год количество продавцов в e-com выросло в пять-шесть раз.
Фото: Елена Калиновская

Доля маркетплейсов (МП) в общих продажах биодобавок в 2023 году составит около 19%. Такую оценку на конференции «Что происходит на рынке БАД» привела основатель ГК «Сириус» Валентина Марченкова. Согласно ее информации, с 2020 года рынок БАД на маркетплейсах вырос в 20 раз, передает корреспондент «ФВ».

Объем рынка биологически активных добавок на МП в 2023 году, по оценкам экспертов ГК «Сириус», составит не менее 27 млрд руб., а общие продажи в аптеках и на маркетплейсах приблизятся к 150 млрд руб.

Производители отмечают, что вместе с ростом продаж сильно выросла конкуренция. «В этом году не так весело, — сказал генеральный директор GLS-pharma Александр Малеев. — Мы наблюдаем прирост продавцов на маркетплейсах в 5—6 раз по сравнению с 2022 годом».

По его словам, в текущем году продажи биодобавок на МП выросли примерно в два раза, в дальнейшем такого роста не ожидается, «четвертый квартал 2023 года будет ненамного выше четвертого квартала 2022 года».

«Все маркетплейсы в прошлом году инвестировали в свое собственное развитие, вся Москва была увешана рекламой трех маркетплейсов. Сейчас они не вкладывают в себя, а заставляют вкладывать продавцов, растет комиссия, увеличиваются складские расходы», — констатировал Малеев.

При этом вопрос недобросовестной конкуренции со стороны других производителей, а также со стороны производителей пищевых добавок, которые продаются под видом БАД, пока не решен.

Председатель Совета директоров ЗАО «Эвалар» Наталия Прокопьева обратила внимание, что и в основном канале продаж БАД — аптеках — рынок в упаковках практически стагнирует. Она полагает, что рост рынка в 2024 году будет сдержанным, станут расти издержки, это касается как инвестиций в диджитал и медиа, так и цен на сырье и логистику. По ее мнению, конкуренция будет очень активной во всех каналах продаж, вырастет значимость бренда.

Если на маркетплейсах приходится бороться с конкурентами, то в аптеках остро стоит вопрос с собственными торговыми марками. Что об этом думают производители БАД и аптеки, кто нарастил продажи СТМ биодобавок, читайте в ближайшем номере газеты «ФВ».

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