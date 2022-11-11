Количество расторгнутых контрактов на поставку лекарств в 2022 году снизилось в три раза

Как меняется структура госзакупок

В январе—сентябре 2022 года госзаказчики заключили 250 тыс. контрактов на поставку лекарств, подсчитали специалисты компании «Курсор». В прошлом году за аналогичный период заключено 269 тыс. договоров. Сумма заключенных за 9 месяцев 2022 года договоров на поставку лекарств выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17% и составила 681,11 млрд руб.

По большей части контрактов — 138 тыс. на сумму 346,04 млрд руб. — исполнение завершено, 105 тыс. на сумму 322,71 млрд руб. находятся в статусе «исполнение». В предыдущие годы ситуация была иная. Большая часть договоров была исполнена. Например, в прошлом году к концу сентября таковых было 215 тыс. из 269 тыс.

Заметно изменилось количество расторгнутых контрактов. Если в предыдущие два года к концу сентября госзаказчики расторгали примерно по 30 тыс. договоров в год, то в 2022-м их количество упало в три раза, до 8 тыс. Общая сумма расторгнутых контрактов составила 12,2 млрд руб.

Анализ статусов контрактов за 9 месяцев 2020, 2021, 2022 годов (по дате заключения контракта, только лекарственные средства) Статус контракта Сумма за 9 мес. 2020, млрд руб. Сумма за 9 мес. 2021, млрд руб. Сумма за 9 мес. 2022, млрд руб. Исполнение 7,52 85,31 322,71 Исполнение завершено 377,25 459,26 346,04 Исполнение прекращено 32,81 36,80 12,20 Контракт заключен/не опубликован в реестре контрактов 0,75 1,52 0,16 Итого 418,32 582,88 681,11

Почему расторгаются контракты

«ФВ» проанализировал несколько расторгнутых контрактов, размещенных на портале zakupki.gov.ru. У всех рассмотренных договоров расторжение произошло по соглашению сторон. Среди них есть два типа — либо поставка была произведена частично, либо ее не было вовсе.

Не редки случаи, когда контракт расторгается через несколько дней после его подписания. Например, 2 ноября Минздрав Ростовской области заключил контракт с АО «Ростовоблфармация» на поставку инсулина лизпро двухфазного на 1,6 млн руб., а 7 ноября договор расторгнут, сейчас объявлена новая закупка на такую же сумму.

Как отмечают специалисты «Крусора», расторжение контракта по соглашению сторон иногда единственный выход из ситуации, когда одна из сторон не может исполнить обязательства. Например, заказчику больше не нужен товар или затруднения возникли у поставщика.

В текущем году расторгнуто 53 контракта на поставку противоопухолевого препарата «Опдиво» (МНН ниволумаб) компании Bristol-Myers Squibb (BMS). Частично контракты были исполнены. Например, Саратовский областной онкологический диспансер заключил контракт с «Фармстандартом» на 248,8 млн руб., а исполнено на 105,5 млн. Но по некоторым исполнение не начиналось. Так, Краснодарский областной онкологический диспансер заключил с ООО «Фармсервис» контракт на 63,5 млн руб. еще в июне, 19 октября договор расторгнут и исполнения по нему не было, следует из документа.

В основном договоры были расторгнуты без каких-либо санкций. Но «ФВ» обнаружил один договор, где заказчик НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова выставил штраф 38,4 тыс. руб. дистрибьютору БСС за неисполнение заявок, отправленных поставщику в июле, августе и сентябре. В итоге стороны расторгли контракт 1 ноября.

Столь массовое расторжение контрактов на поставку ниволумаба может свидетельствовать как раз о невозможности поставщиков исполнить свои обязательства по причине дефектуры препарата. Еще летом 2022 года межведомственная комиссия при Минздраве внесла ниволумаб в список препаратов с риском дефицита. Включенные в этот перечень препараты, согласно Постановлению Правительства № 593 от 05.04.2022, могут быть ввезены в Россию в иностранной упаковке.

Swixx BioPharma, которой BMS продала свой бизнес в России, подавала заявку на ввоз лекарства по этому постановлению. Согласно данным Росздравнадзора, в 2022 году ввод в гражданский оборот лекарств в российской упаковке начался только 27 октября. Сейчас выпущено 13 серий. До этого в последний раз в гражданский оборот лекарство выпускалось 17 декабря 2021 года.

Еще одна частая причина — заказчику не нужна часть товара или услуг. Например, 1 августа 2022 года Московский многопрофильный клинический центр «Коммунарка» заключил с «Фармстандартом» контракт на поставку регданвимаба, который не зарегистрирован в России и применяется для лечения COVID-19, на сумму 117,4 млн руб. А 30 сентября контракт расторгнут, он был исполнен всего на 17,6 млн руб., было поставлено 300 упаковок. В документации, размещенной на сайте, говорится, что у учреждения нет потребности в этом препарате. Интересно также, что срок годности лекарства истекает 31 января 2023 года.

Указание причины расторжения контракта, это, скорее, исключение, в основном никаких объяснений нет.