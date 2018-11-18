Комбинация двух противораковых препаратов Bristol-Myers Squibb провалила клиническое исследование поздней фазы

В КИ изучали применение иммунотерапевтического препарата Opdivo в комбинации с более старым препаратом компании, Yervoy, по сравнению с плацебо у пациентов с мелкоклеточным раком легкого на стадии отдаленных метастазов, у которых не произошло прогрессирования заболевания после химиотерапии.

В начале этого года FDA перенесла на более поздний срок дату принятия решения по комбинации Opdivo/Yervoy для лечения другой формы рака легкого, чтобы иметь возможность рассмотреть новые данные, представленные компанией.