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Комиссия Минздрава рассмотрит...

Комиссия Минздрава рассмотрит все заявки на включение в Перечень ЖНВЛП

14.06.2023
16:07
Маргарита Грошева

Заседание Комиссии Минздрава по формированию лекарственных перечней во втором квартале этого года не состоялось. Индустрия переживает о судьбе поданных заявок на включение в Перечень ЖНВЛП. В Минздраве сообщили, что все поданные заявки будут рассмотрены в ближайшее время. 

Фото: Маргарита Грошева

Комиссия Минздрава по формированию лекарственных перечней на ближайшем заседании рассмотрит все уже поданные заявки на включение препаратов в Перечень ЖНВЛП. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент «ФВ». 

Во втором квартале заседание комиссии не состоялось, поэтому индустрия переживала о судьбе заявок, поданных во втором квартале, указал в рамках обсуждения исполнительный директор ассоциации «Фармацевтические инновации» («Инфарма») Вадим Кукава.

«Все заявленные препараты, естественно, будут рассмотрены, — сказал Глаголев. — Дополнительно отмечу также, что нами ведется работа по совершенствованию и повышению эффективности процесса формирования перечней в части постановления № 871».

Среди заявок, уже поданных в Минздрав, есть антианемический препарат компании Astellas, антибиотик биапенем, зарегистрированный двумя российскими компаниями «Алфарма и «Джифси», а также противоопухолевые лекарства Pfizer, AstraZeneca и Roche. Ранее сообщалось, что заявки планируется рассмотреть во втором квартале 2023 года.

Неизвестно, когда в список будут включены одобренные комиссией препараты в конце 2021 года и в 2022 году. В прошлом году в перечень ЖНВЛП включили только пять из 19 одобренных препаратов. Перечень для программы ВЗН планировалось пополнить тремя лекарствами, но ни одно из них включено не было. Остается неизвестным, надо ли снова подавать заявку или правительство в итоге включит их в перечень. 

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