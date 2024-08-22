Комиссия Минздрава одобрила четыре препарата для включения в Перечень ЖНВЛП

Комиссия Минздрава по формированию лекарственных перечней рассмотрела девять предложений по включению препаратов в перечни. Для включения в ЖНВЛП одобрили четыре препарата, один из них также внесен в список препаратов, закупаемых по программе высокозатратных нозологий (ВЗН), передает корреспондет «ФВ».

Для ЖНВЛП одобрили занубрутиниб (мантийноклеточная лимфома), полатузумаб ведотин (диффузная В-крупноклеточная лимфома), нурулимаб + пролголимаб (неоперабельная или метастатическая меланома), а также лекарственную форму раствор для подкожного введения даратумумаба (множественная миелома). Последний также включат в Перечень ВЗН. Даратумумаб в форме раствора для инфузий уже есть в Перечне ВЗН.

Не включили лорлатиниб из-за риска необходимости увеличения финансирования. Препарат используется для лечения распространенного немелкоклеточного рака легкого с определенной мутацией. Не получили одобрения еще два препарата для лечения немелкоклеточного рака легкого – капматиниб и соторасиб. Кроме того в ЖНВЛП не включили энкорафениб и биниметиниб, которые используются в сочетании друг с другом при меланоме при наличии мутации в гене, ответственном за выработку белка BRAF.

Изатуксимаб был рассмотрен, однако для окончательного голосования потребовалось уточнение стоимости препарата в комбинации с другими лекарствами. Голосование пройдет на следующей неделе. Кроме того, на следующую неделю перенесли вопрос по одобрения трастузумаба дерукстекана.

Паклитаксел + альбумин не обсуждался комиссией, так как производитель отозвал свое предложение. Комиссия в 2022 году одобрила препарат для включения в ЖНВЛП, но Sanofi не может поставлять препарат по цене, предложенной в 2022 году (12 916 руб. за флакон), из-за роста курса валют.

Аналогичная ситуация с карфилзомибом — производитель отозвал заявку. В феврале 2022 года карфилзомиб был одобрен комиссией Минздрава для включения в перечень ВЗН как монотерапия для лечения рецидивирующей множественной миеломы. В том же году немного позже Amgen зарегистрировал новое показание для препарата – лечение множественной миеломы в комбинации с дексаметазоном и даратумумабом или с дексаметазоном и леналидомидом, или только с дексаметазоном.

Результаты заседания Комиссии Минздрава по формированию лекарственных перечней 22 августа