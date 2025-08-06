Комиссия Минздрава по ЖНВЛП завершила заседание интригой

В Минздраве прошло второе в этом году заседание Комиссии по формированию лекарственных перечней. В итоге решено рекомендовать к включению в перечень ЖВНЛП семь МНН. Среди них препараты от заболеваний крови, для лечения туберкулеза, а также противоопухолевые препараты, передает корреспондент «ФВ».

Какой вопрос возник на заседании

Первым на заседании рассматривалась пэгилированная форма лекарства для пациентов с болезнью Фабри – пэгунигалзидаза альфа от компании Chiesi. Производитель на заседании снизил цену на 20% по сравнению с заявленной. В итоге специалист Центра экспертизы контроля и качества медпомощи (ЦЭККМП) Минздрава России констатировал, что при такой цене стоимость годового курса будет сопоставима с курсом агалсидаза бета и ниже стоимости агалсидаза альфа. Оба препарата также применяются при болезни Фабри, но это не пэгилированные формы.

Комиссия одобрила включение препарата в ЖНВЛП. Однако буквально на последних минутах слово попросил производитель российского препарата агалсидаза бета компания «Петровакс Фарм». Президент компании Михаил Цыферов заявил, что курс стоимости агалсидаза бета все-таки дешевле. Председатель комиссии замминстра Сергей Глаголев попросил специалистов ЦЭККМП к следующему заседанию, которое состоится 7 августа 2025 года, разобраться в этом вопросе.

Будет ли пересмотрено решение, Глаголев не сказал. Однако ранее был прецедент, когда из-за снижения цены на российский препарат было пересмотрено решение Комиссии и препарат иностранной компании не был включен в ЖНВЛП. Такая история произошла с равулизумабом компании AstraZeneca в декабре 2024 года.

Пациенты разочарованы

Эмоциональным оказалось обсуждение препаратов компании Roche для лечения диффузной крупноклеточной В-клеточной лимфомы – глофитамаб и рефрактерной фолликулярной лимфомы – мосунетузумаб. Специалисты-врачи рассказали, что это прорывные препараты для пациентов, которые прошли несколько линий терапии и для которых раньше лечения не было. Теперь же вылечиваются даже паллиативные больные. Однако комиссия проголосовала против глофитамаба.

Как выяснилось, членам комиссии показалось, что со временем показания у препаратов могут быть расширены и из-за этого бюджету придется обеспечивать больше пациентов. Однако Roche заверила, что не собирается этого делать. Кроме того, организаторы здравоохранения всегда напоминают, что у всех есть возможность получить препарат через решение врачебной комиссии.

Президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй» Ирина Боровова перед голосованием по вопросу включения мосунетузумаба отметила, что часто онкогематологические больные не доживают до положительного решения, так как получение препарата через врачебную комиссию — это долгий процесс.

Разочарован решением комиссии и сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев. В ответ на реплики представителей заместитель руководителя Росздравнадзора Елена Шешко заявила, что Комиссия всесторонне рассматривает заявки от фармкомпаний. Она добавила, что некоторые из них ведут себя не корректно. Предоставляют ранний доступ к препаратам, потом оказывается, что эффективность препарата не такая, какая заявлялась, а пациенты требуют продолжение лечения. Шешко также упрекнула Roche, что компания снизила цену по сравнению с заявленной всего на 3%.