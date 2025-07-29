Комиссия Минздрава рассмотрит более 20 кандидатов на включение в ЖНВЛП

Комиссия Минздрава по формированию лекарственных перечней проведет двухдневное заседание — 6 и 7 августа 2025 года. Планируется рассмотреть заявления о включении в Перечень ЖНВЛП 23 МНН. Также поданы две заявки на исключение из перечня. Кандидатов на пополнение списка препаратов по программе высокозатратных нозологий (ВЗН) нет.

Рассмотрение заявок на включение препаратов в лекарственные перечни пройдет второй раз в 2025 году. Первый раз комиссия собиралась в апреле 2025 года. Тогда было решено включить в перечень лорлатиниб по цене 183,2 тыс. за упаковку, а также пэгцетакоплан по цене 106,2 тыс. за упаковку. Пять предложений по пополнению Перечня ЖНВЛП было отклонено, кроме того, комиссия проголосовала против включения сипонимода в Перечень ВЗН.

Больше всего в августе будет рассмотрено противоопухолевых лекарств — 10 МНН, также в числе кандидатов препараты от болезни Фабри, гемофилии А, туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью, ВИЧ и др.

Сразу три МНН для лечения пароксизмальной ночной гемоглобинурии предложено включить в ЖНВЛП. Один из них — равулизумаб — уже был одобрен в августе 2024 года, затем в декабре того же года решение было отозвано.