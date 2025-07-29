Комиссия Минздрава рассмотрит более 20 кандидатов на включение в ЖНВЛП
Комиссия Минздрава по формированию лекарственных перечней проведет двухдневное заседание — 6 и 7 августа 2025 года. Планируется рассмотреть заявления о включении в Перечень ЖНВЛП 23 МНН. Также поданы две заявки на исключение из перечня. Кандидатов на пополнение списка препаратов по программе высокозатратных нозологий (ВЗН) нет.
Рассмотрение заявок на включение препаратов в лекарственные перечни пройдет второй раз в 2025 году. Первый раз комиссия собиралась в апреле 2025 года. Тогда было решено включить в перечень лорлатиниб по цене 183,2 тыс. за упаковку, а также пэгцетакоплан по цене 106,2 тыс. за упаковку. Пять предложений по пополнению Перечня ЖНВЛП было отклонено, кроме того, комиссия проголосовала против включения сипонимода в Перечень ВЗН.
Больше всего в августе будет рассмотрено противоопухолевых лекарств — 10 МНН, также в числе кандидатов препараты от болезни Фабри, гемофилии А, туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью, ВИЧ и др.
Сразу три МНН для лечения пароксизмальной ночной гемоглобинурии предложено включить в ЖНВЛП. Один из них — равулизумаб — уже был одобрен в августе 2024 года, затем в декабре того же года решение было отозвано.
|
Препараты, которые будут рассмотрены Комиссией Минздрава РФ
|
6 августа
|
МНН
|
Перечень
|
1. Пэгунигалзидаза альфа
|
ЖНВЛП
|
2. Лоноктоког альфа
|
ЖНВЛП
|
3. Луспатерцепт
|
ЖНВЛП
|
4. Финеренон
|
ЖНВЛП
|
5. Омега-3 кислот этиловые эфиры 90
|
ЖНВЛП
|
6. Претоманид
|
ЖНВЛП
|
7. Фостемсавир
|
ЖНВЛП
|
8. Иринотекан
|
ЖНВЛП
|
9. Энкорафениб
|
ЖНВЛП
|
10. Биниметиниб
|
ЖНВЛП
|
11. Капивасертиб
|
ЖНВЛП
|
12. Камрелизумаб
|
ЖНВЛП
|
13. Энфортумаб ведотин
|
ЖНВЛП
|
14. Глофитамаб
|
ЖНВЛП
|
15. Мосунетузумаб
|
ЖНВЛП
|
7 августа
|
1. Даролутамид
|
ЖНВЛП
|
2. Пэгфилграстим
|
ЖНВЛП
|
3. Интерферон гамма человеческий рекомбинантный
|
Исключение из ЖНВЛП
|
4. Меглюмина акридонацетат
|
Исключение из ЖНВЛП
|
5. Равулизумаб
|
ЖНВЛП
|
6. Даникопан
|
ЖНВЛП
|
7. Иптакопан
|
ЖНВЛП
|
8. Белумосудил
|
ЖНВЛП
|
9. Офатумумаб
|
ЖНВЛП
|
10. Будесонид + сальбутамол
|
ЖНВЛП
|
Источник: Минздрав РФ
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