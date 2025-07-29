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Комиссия Минздрава рассмотрит...

Комиссия Минздрава рассмотрит более 20 кандидатов на включение в ЖНВЛП

29.07.2025
15:45
Елена Калиновская
Комиссия Минздрава по формированию лекарственных перечней проведет второе заседание в 2025 году. За два дня будут рассмотрены 23 МНН на включение в ЖНВЛП и два на исключение. Изменение перечня препаратов для программы ВЗН не ожидается.
Фото: 123rf.com

Комиссия Минздрава по формированию лекарственных перечней проведет двухдневное заседание 6 и 7 августа 2025 года. Планируется рассмотреть заявления о включении в Перечень ЖНВЛП 23 МНН. Также поданы две заявки на исключение из перечня. Кандидатов на пополнение списка препаратов по программе высокозатратных нозологий (ВЗН) нет.

Рассмотрение заявок на включение препаратов в лекарственные перечни пройдет второй раз в 2025 году. Первый раз комиссия собиралась в апреле 2025 года. Тогда было решено включить в перечень лорлатиниб по цене 183,2 тыс. за упаковку, а также пэгцетакоплан по цене 106,2 тыс. за упаковку. Пять предложений по пополнению Перечня ЖНВЛП было отклонено, кроме того, комиссия проголосовала против включения сипонимода в Перечень ВЗН.

Больше всего в августе будет рассмотрено противоопухолевых лекарств 10 МНН, также в числе кандидатов препараты от болезни Фабри, гемофилии А, туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью, ВИЧ и др.

Сразу три МНН для лечения пароксизмальной ночной гемоглобинурии предложено включить в ЖНВЛП. Один из них равулизумаб уже был одобрен в августе 2024 года, затем в декабре того же года решение было отозвано.

Препараты, которые будут рассмотрены Комиссией Минздрава РФ

6 августа

МНН

Перечень

1. Пэгунигалзидаза альфа

ЖНВЛП

2. Лоноктоког альфа

ЖНВЛП

3. Луспатерцепт

ЖНВЛП

4. Финеренон

ЖНВЛП

5. Омега-3 кислот этиловые эфиры 90

ЖНВЛП

6. Претоманид

ЖНВЛП

7. Фостемсавир

ЖНВЛП

8. Иринотекан

ЖНВЛП

9. Энкорафениб

ЖНВЛП

10. Биниметиниб

ЖНВЛП

11. Капивасертиб

ЖНВЛП

12. Камрелизумаб

ЖНВЛП

13. Энфортумаб ведотин

ЖНВЛП

14. Глофитамаб

ЖНВЛП

15. Мосунетузумаб

ЖНВЛП

7 августа

1. Даролутамид

ЖНВЛП

2. Пэгфилграстим

ЖНВЛП

3. Интерферон гамма человеческий рекомбинантный

Исключение из ЖНВЛП

4. Меглюмина акридонацетат

Исключение из ЖНВЛП

5. Равулизумаб

ЖНВЛП

6. Даникопан

ЖНВЛП

7. Иптакопан

ЖНВЛП

8. Белумосудил

ЖНВЛП

9. Офатумумаб

ЖНВЛП

10. Будесонид + сальбутамол

ЖНВЛП

Источник: Минздрав РФ

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