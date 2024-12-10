Комиссия Минздрава рекомендовала исключить из Перечня ЖНВЛП восемь препаратов

На заседании 10 декабря Комиссия по формированию лекарственных перечней рекомендовала исключить из Перечня ЖНВЛП калицитонин, метилэргометрин, телбивудин, флуоресцеин натрия, нандролон, эртуглифлозин, ликсисенатид, ранитидин. Также исключены семь лекарственных форм некоторых препаратов. Лекарства исключены по причине отсутствия ввода в гражданский оборот более трех лет, передает корреспондент «ФВ».

У большинства лекарств отозвана регистрация. При этом в комбинированных препаратах эти МНН сохранились. Так, ликсисенатид был зарегистрирован отдельно и в комбинации с инсулином гларгином, комбинированный препарат остался в ЖНВЛП.

На заседании представители Минздрава отметили, что сейчас все остатки перечисленных лекарств распроданы.

Также нет в обращении лекарственных форм следующих препаратов:

рибавирин — концентрат для приготовления раствора для инфузий;

пропионилфенилэтоксиэтилпиперидин — таблетки защечные;

дроперидол — раствор для инъекций;

изониазид — раствор для внутривенного, внутримышечного, ингаляционного и эндотрахеального введения;

ломефлоксацин — капли глазные;

окситоцин — раствор для инъекций и местного применения;

гексопреналин — таблетки;

урапидил — капсулы пролонгированного действия.

Комиссия также проголосовала за исключение этих лекарственных форм для перечисленных МНН.

Еще один вопрос на заседании был посвящен утверждению агрегированных лекарственных форм для препаратов из Перечня ЖНВЛП и отдельно для минимального ассортимента аптек. Речь идет об обобщении лекарственных форм, имеющих один путь введения, для каждого МНН.

Например, для МНН мебеверин под твердыми лекарственными формами для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением будут объединены следующие лекформы:

капсулы с пролонгированным высвобождением;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой.

Не все лекарственные формы имеют зарегистрированные цены. Например, у амброксола к твердым лекарственным формам кроме капсул пролонгированного действия, таблеток и таблеток диспергируемых отнесены пастилки. В перечне зарегистрированных цен пастилок нет.

Другой пример — апротинин. Лекарственные формы препарата для парентерального применения включают лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, раствор для внутривенного введения и раствор для инфузий, однако зарегистрированных цен для раствора для инфузий нет.

В минимальном ассортименте для аптек, например, для лоперамида сироп и таблетки объединены в твердые и жидкие лекарственные формы для приема внутрь.

С полным перечнем агрегированных форм можно ознакомиться на сайте Минздрава.