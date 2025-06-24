Комитет Госдумы одобрил проект о госпошлинах за регистрацию ветпрепаратов в ЕАЭС

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект № 930557-8, которым предлагается утвердить изменения в ст.33332-1 ч.2 Налогового кодекса РФ. Авторы документа предложили установить размер госпошлин за регистрацию ветеринарных препаратов в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Предлагается установить следующие госпошлины за регистрацию ветпрепаратов:

за проведение экспертизы ветпрепарата для его регистрации — 461 тыс. руб.;

за проведение экспертизы документов на ветпрепарат — 36 0 тыс. руб.;

за проведение экспертизы ветпрепарата для подтверждения его регистрации — 16 4 тыс. руб.;

за проведение экспертизы документов на ветпрепарат в рамках проведения процедуры подтверждения его регистрации — 149 тыс. руб.;

за проведение экспертизы регистрационного досье ветпрепарата и экспертизы образцов лекарства в рамках внесения изменений в его регдосье — 323 тыс. руб.;

за проведение экспертизы регдосье ветпрепарата без проведения экспертизы образцов лекарства в рамках внесения изменений в регдосье — ‎ 191 тыс. руб.;

‎ за внесение изменений без проведения экспертизы регдосье ветпрепарата и экспертизы образцов в рамках процедуры внесения изменений в регдосье лекарства — 11 тыс. руб.;

за проведение экспертизы документов на ветпрепарат в рамках процедуры внесения изменений в регдосье — ‎ 231 тыс. руб.;

‎ за проведение экспертизы ветпрепарата для приведения его регдосье в соответствие с требованиями ЕАЭС — 323 тыс. руб.;

за проведение экспертизы документов на ветпрепарат в рамках процедуры приведения регдосье в соответствие с требованиями ЕАЭС — 220 тыс. руб.;

за принятие решения о возможности признания регистрации ветпрепарата, зарегистрированного в рамках ЕАЭС, в государствах, присоединившихся к ЕАЭС после регистрации ветпрепарата, — 44 тыс. руб.;

за проведение экспертизы документов в целях признания регистрации ветпрепарата — 320 тыс. руб.

В пояснительной записке к документу указано, что при расчете пошлин учитывались сложность процедур и объем работ.

Регистрация ветпрепаратов в рамках права ЕАЭС осуществляется Россельхознадзором. Экспертное учреждение Россельхознадзора по регистрации ветпрепаратов — ФГБУ «ВГНКИ».

Госдума рассмотрит законопроект на заседании 8 июля. В случае утверждения поправки вступят в силу через месяц после официальной публикации документа.

Документ разработан для создания единого порядка регистрации ветпрепаратов в ЕАЭС. Новые правила обращения ветпрепаратов на таможенной территории ЕАЭС действуют с 13 марта 2024 года. Регистрация лекарств для животных и другие связанные с ней процедуры могут осуществляться в соответствии с законодательством государств — членов ЕАЭС до 31 декабря 2027 года.