Комитет СФ рекомендовал проработать вопрос дистанционной торговли ветпрепаратами

Комитет Совета Федерации (СФ) по аграрно-продовольственной политике и природопользованию направил профильным ведомствам рекомендации после заседания рабочей группы по законодательному обеспечению отечественного производства лекарственных средств ветеринарного применения, кормов и кормовых добавок. Документ есть в распоряжении «ФВ».

Минсельхозу, Россельхознадзору, службе государственной статистики совместно с крупнейшими маркетплейсами и отраслевыми объединениями рекомендовали:

провести комплексный анализ текущего состояния розничной торговли ветпрепаратами дистанционным способом;

проработать вопрос о совершенствовании законодательства и нормативно-правовой базы для торговли лекарствами для животных.

Комитет рекомендовал принять к сведению информацию о реализации эксперимента по маркировке ветпрепаратов (исполнение постановления № 2222 от 21.12.2023) и урегулировать возможные проблемы.

Кроме того, Минпромторгу совместно с Фондом развития промышленности рекомендовали ускорить работу по внесению в стандарт фонда в части предоставления льготных займов участникам оборота ветпрепаратов в рамках программы «Внедрение системы мониторинга движения товаров».

Как сообщил «ФВ» исполнительный директор АВФАРМ Семен Жаворонков, комитет достаточно своевременно обратил внимание на вопросы организации торговли ветпрепаратами, так как уже значительный сегмент рынка функционирует в серой зоне. Из-за отсутствия привычных позиций в традиционных каналах продаж потребители вынуждены приобретать их онлайн на маркетплейсах и у зарубежных продавцов через чаты в социальных сетях.

«Особый интерес, конечно же, представляют выводы о причинах, по которым популярностью пользуются ветеринарные препараты зарубежного производства, которые официально нельзя поставлять на территорию Российской Федерации из-за предполагаемого несоответствия их производителей отечественным требованиям в рамках правил GMP», — поделился Жаворонков.

Он также заявил, что АВФАРМ поддерживает инициативу комитета и готова принять участие в комплексном анализе и оценке происходящего в различных каналах продаж.

Эксперимент по маркировке ветеринарных препаратов проходит с 25 декабря 2023 года по 31 августа 2024 года. Инициатором проекта выступил Россельхознадзор, который считает, что это поможет проследить движение препаратов от производителя до конечного потребителя и уменьшить количество контрафактной продукции на рынке.