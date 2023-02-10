Комитет по безопасности EMA проверит содержащие псевдоэфедрин лекарства от простуды

Комитет по безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) решил проверить препараты от простуды и гриппа, содержащие псевдоэфедрин. Специалисты считают, что эти лекарства могут привести к развитию синдрома задней обратимой энцефалопатии (PRES) и синдрома обратимой церебральной вазоконстрикции (RCVS).

EMA получил сообщения о поражении кровеносных сосудов в головном мозге у некоторых пациентов, которые принимали такие препараты. Псевдоэфедрин используется отдельно или в сочетании с другими лекарствами для лечения заложенности носа из-за простуды, гриппа или аллергии.

Симптомы PRES и RCVS могут включать снижение кровоснабжения (ишемию) головного мозга, а в некоторых случаях могут вызывать серьезные и опасные для жизни осложнения. Общие симптомы, связанные с PRES и RCVS, включают головную боль, тошноту и судороги.

Комитет рассмотрит все имеющиеся данные и решит, следует ли сохранить, изменить, приостановить или отозвать регистрационные удостоверения на лекарства, содержащие псевдоэфедрин, на всей территории ЕС.

Лекарства, содержащие псевдоэфедрин, доступны в разных странах ЕС под различными торговыми названиями, включая Actifed, Aerinaze, Aspirin Complex, Clarinase, Humex rhume и Nurofen Cold and Flu.