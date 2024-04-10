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Комитет по охране...

Комитет по охране здоровья поддержал законопроект о наставничестве

10.04.2024
12:46
Комитет ГД по охране здоровья поддержал проект о стимулировании работников, которые выполняют функции наставников. Предлагается сделать наставничество формой внутреннего совместительства. Депутаты засомневались, что изменения в ТК не потребуют дополнительных расходов федерального бюджета.
Фото: 123rf.com

Комитет Государственной Думы по охране здоровья поддержал проект федерального закона № 575296-8 «О внесении изменений в статью 60.2 и статью 151 Трудового кодекса Российской Федерации» перед первым чтением. Ранее проект поддержал Комитет ГД по молодежной политике.

Ряд депутатов обратили внимание, что в пояснительной записке к документу говорится, что законопроект не потребует дополнительных расходов федерального бюджета. Предполагается, что оплата наставничества будет осуществляться работодателем за счет собственных средств. Однако в случае принятия нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, закрепляющих дополнительные гарантии наставникам, оплата производится за счет средств региональных бюджетов и местных бюджетов. Доработки о финансировании предложили внести до того, как документ будет рассматриваться в первом чтении на пленарном заседании, однако в итоге профильный комитет поддержал законопроект без изменений, передает корреспондент «ФВ».

Законопроект о материальном стимулировании работников, которые выполняют функции наставников, внесен в Госдуму в марте. Он уже получил поддержку правительства. Как писал «ФВ», изменения планируется внести в ст.60.2 ТК РФ, регулирующую вопросы совместительства, и ст.151 ТК РФ, определяющую порядок оплаты труда совместителей.

Предлагается сделать наставничество формой внутреннего совместительства. Порядок привлечения наставника к исполнению им своих обязанностей будет реализовываться путем включения исполнения работником функций наставника в содержание дополнительной работы по такой же профессии (должности), которое реализуется в рамках той же должности путем расширения зон обслуживания, увеличения объема работ.

Согласно ст.151 ТК РФ, за любое совместительство, в том числе внутреннее путем расширения зон обслуживания или увеличения объема работы, работнику производится доплата. Ее размер устанавливается в дополнительном соглашении к трудовому договору с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

Законопроект предлагает дополнить эти условия гарантиями, перечень которых пропишут в федеральных или региональных законах, актами социального партнерства, а при их отсутствии — локальными нормативными актами. Доплаты за наставничество конкретному работнику будут устанавливаться работодателем с письменного согласия работника.

Нет комментариев

Комментариев: 1

Петренко Мария Ивановна
Сегодня в 14:33
Доплаты с письменного согласия работника!!! И в чем смысл приказа? Будут идти отписки, как будто работник НЕ Хочет доплаты и соответственно ему доплачивать никто не будет. а спрос будет. И в чем тогда логика?
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