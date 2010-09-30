Компания GE life sciences завершила строительство новых лабораторных и производственных мощностей в Мальборо

В Мальборо, штат Массачусетс (США), 31 октября продолжило работу ознакомительное мероприятие, организованное компанией GE life sciences для представителей ведущих мировых отраслевых и деловых СМИ, «Фармацевтический вестник» в их числе.
GE life sciences – мировой лидер в области гибких технологических решений и сервисов, которые создают потенциал для исследований, масштабирования и вывода на полный цикл производства современных биотехнологических продуктов для здравоохранения многих стран мира.
Новостным поводом послужило окончание строительства и поэтапное начало работы новых лабораторных мощностей сервиса Fast Trak, который по аналогии с европейским комплексом компании GE в Уппсалле ( Швеция) будет обеспечивать скорейшую и наиболее эффективную отработку новых технологий, их масштабирование до производственных объемов и подбор технологического оборудования с одновременным тестированием его для дальнейшего ускоренного строительства и монтажа как в странах Северной Америки, так и в Европе, Африке, Азии.
Уже есть успешные примеры проектов в Китае, где в рекордно короткие сроки – 20 месяцев – было создано предприятие по производству новых молекул, которые получило национальное здравоохранение.
Готовы в компании и к кооперации с российскими инвесторами, разработчиками, производителями и возможными экспортерами биотехнологической продукции для здравоохранения.
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