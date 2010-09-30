Компания GE life sciences завершила строительство новых лабораторных и производственных мощностей в Мальборо

GE life sciences – мировой лидер в области гибких технологических решений и сервисов, которые создают потенциал для исследований, масштабирования и вывода на полный цикл производства современных биотехнологических продуктов для здравоохранения многих стран мира.

Новостным поводом послужило окончание строительства и поэтапное начало работы новых лабораторных мощностей сервиса Fast Trak, который по аналогии с европейским комплексом компании GE в Уппсалле ( Швеция) будет обеспечивать скорейшую и наиболее эффективную отработку новых технологий, их масштабирование до производственных объемов и подбор технологического оборудования с одновременным тестированием его для дальнейшего ускоренного строительства и монтажа как в странах Северной Америки, так и в Европе, Африке, Азии.

Уже есть успешные примеры проектов в Китае, где в рекордно короткие сроки – 20 месяцев – было создано предприятие по производству новых молекул, которые получило национальное здравоохранение.

Готовы в компании и к кооперации с российскими инвесторами, разработчиками, производителями и возможными экспортерами биотехнологической продукции для здравоохранения.