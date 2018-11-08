Компания «Генотек» получит от ФРП 50 млн рублей на производство тест-систем

14:05
16 ноября 2018

Елена Сидорова

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Экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил шесть проектов в Тверской, Ленинградской, Кировской, Брянской областях, в Хабаровском крае и Москве на общую сумму займов более 1 млрд руб., при этом общая стоимость проектов составит более 2,3 млрд руб.

В частности, на привлеченные в ФРП 50 млн руб. московская компания «Генотек» разработает и наладит производство тест-систем на основе высокопроизводительных геномных технологий для выявления хромосомных наследственных нарушений.

Проект направлен на разработку и внедрение в медицинскую практику тест-систем, позволяющих без вмешательств диагностировать хромосомные патологии в ходе беременности, выявлять наследственные заболевания, определять риски осложнений при беременности и находить причину проблем с зачатием.

В  настоящее время рынок подобных изделий на 100% представлен зарубежными производителями. Стоимость проекта составляет 100 млн руб., из которых 50 млн руб. могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа.

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