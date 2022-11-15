Компания Харитонина получила 49% ООО «Здесь Аптека»

Компания Виктора Харитонина МКООО «Огмент инвестментс лимитед» приобрело 49% ООО «Здесь Аптека». Информация об этом размещена в СПАРК, обнаружил «ФВ». Изменения во владении компанией произошли 10 ноября 2022 года. Еще 28,5% и 22,5% принадлежат Дмитрию Соколу и Олегу Богомолову.

Основной вид деятельности ООО «Здесь Аптека» — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, лицензий на розничную торговлю лекарствами у него нет.

В России есть одноименная сеть, под брендом которой, по данным AlphaRM, работает 601 аптека и которая входит в партнерство «Ирис». Как рассказал в интервью «Аптекарю» Дмитрий Сокол, также являющийся соучредителем «Ириса», «Здесь Аптека» и еще один бренд «Твой доктор» (98 точек) работают по франшизе.

Под этими же брендами работает интернет-сервис zdesapteka.ru по доставке лекарств. По подсчетам «ФВ», самовывоз можно оформить в 32 городах России в 445 аптеках. Больше всего аптек в Туле — 82 точки, Краснодаре — 60, Москве — 41.

На сайте интернет-аптеки указано, что разработчиком является дистрибьютор — ООО «Здравсервис». Из интервью Сокола следует, что дистрибьютор обеспечивает товаром 95% потребности аптек «Здесь Аптека» и «Твой доктор». Доли в ООО распределены между Дмитрием Соколом (55%) и Олегом Богомоловым (45%).

Среди адресов самовывоза есть не только аптеки перечисленных брендов. Например, там есть точки краснодарской сети «Кварта» и московской «Век живи», обе принадлежат Соколу и Богомолову.

«ФВ» направил запрос в «Здесь Аптека».