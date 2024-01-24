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Компания «МИК» планирует...

Компания «МИК» планирует выпустить на рынок аналог запатентованной «Трикафты»

24.01.2024
18:45
Маргарита Грошева
«МИК» планирует поставлять на рынок аналог запатентованной «Трикафты» от аргентинского производителя. Компания через суд получила принудительную лицензию, но пока она не позволяет поставлять препарат, так как охватывает не все необходимые патенты.
Фото: Anshu A / unsplash.com

ООО «Медицинская исследовательская компания» («МИК») получила простую (неисключительную) лицензию на использование изобретений, запатентованных компанией Vertex Pharmaceuticals Incorporated на препарат «Трикафта» (МНН ивакафтор + тезакафтор + элексакафтор и ивакафтор). Лекарственное средство показано пациентам с муковисцидозом старше шести лет.

Оригинальный препарат зарегистрировали в 2023 году, до этого он ввозился по индивидуальным показаниям либо для фонда «Круг добра». Российская компания планирует поставлять аналог препарата под брендом «Трилекса» от аргентинской Tuteur.

Но полученная лицензия охватывает не все необходимые для этого патенты. По мнению эксперта, самым действенным способом будет запросить лицензию на оставшиеся патенты у правительства.

Подробнее читайте в «ФВ» № 2 (1131) от 23.01.2024 в материале «Неполный охват».

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