Компания Novartis запустила в Петербургской особой экономической зоне первую линию полного цикла

Три года назад был открыт завод «Новартис Нева», 15 октября 2018 г. была запущена линия по выпуску противодиабетического препарата вилдаглиптин. Готовая лекарственная форма будет изготавливаться и упаковываться из субстанции, привезенной из Швейцарии. До конца 2018 г. будет произведено более 500 тыс. упаковок препарата.