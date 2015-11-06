Компания Novartis запустила в Петербургской особой экономической зоне первую линию полного цикла

Летом этого года Северная столица приняла решение об увеличении на 50 с лишним гектаров одной из площадок ОЭЗ – «Новоорловской». По словам генерального директора ОЭЗ Тамары Рондалевой, учитывая удачный опыт компании Novartis («Новартис») в ОЭЗ стали приходить и другие инвесторы. В итоге, из 33 млрд руб. инвестиций 27 млрд – средства фармацевтических предприятий.
Три года назад был открыт завод «Новартис Нева», 15 октября 2018 г. была запущена линия по выпуску противодиабетического препарата вилдаглиптин. Готовая лекарственная форма будет изготавливаться и упаковываться из субстанции, привезенной из Швейцарии. До конца 2018 г. будет произведено более 500 тыс. упаковок препарата.
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