Компания Novartis запустила в Петербургской особой экономической зоне первую линию полного цикла

10:32
1 ноября 2018

Ольга Островская

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Летом этого года Северная столица приняла решение об увеличении на 50 с лишним гектаров одной из площадок ОЭЗ – «Новоорловской». По словам генерального директора ОЭЗ Тамары Рондалевой, учитывая удачный опыт компании Novartis («Новартис») в ОЭЗ стали приходить и другие инвесторы. В итоге, из 33 млрд руб. инвестиций 27 млрд – средства фармацевтических предприятий.

Три года назад был открыт завод «Новартис Нева», 15 октября 2018 г. была запущена линия по выпуску противодиабетического препарата вилдаглиптин. Готовая лекарственная форма будет изготавливаться и упаковываться из субстанции, привезенной из Швейцарии. До конца 2018 г. будет произведено более 500 тыс. упаковок препарата.

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