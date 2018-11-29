Компания WuXi STA намерена строить по одному новому заводу для производства фармсубстанций в год

10:47
4 декабря 2018

Татьяна Кублицкая

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В компании STA Pharmaceutical («Эс-Ти-Эй Фармасьютикал») считают, что строительство собственной производственной инфраструктуры способствует более быстрому росту, чем приобретение предприятий, поэтому дочерняя компания WuXi AppTec («У-Си АппТек»; WuXi STA) сосредоточит усилия на строительстве, но не будет при этом игнорировать возможности выхода в новые географические регионы, сообщает In-Pharma Technologist.

По словам вице-президента по операционной деятельности WuXi STA Юй Лу, одной из сильных сторон компании, оказывающей услуги контрактной разработки и производства лекарственных препаратов, является интеграция процессов R&D и производства, которые осуществляются недалеко друг от друга.

Помимо расширения производственной сети, в этом году компания получила от FDA одобрение своего первого нового препарата, а также положительное заключение по результатам инспектирования, что усилит ее позиции в Китае.

Помимо строительства производственных предприятий в Китае, компания добавила к своим активам площадку в Сан-Диего (США), на которой, по словам Лу, производятся материалы для проведения клинических исследований ранних фаз. Несмотря на то, что не последовало конкретных заявлений относительно планов расширения присутствия компании в США или в Европе, вице-президент Лу говорит, что WuXi STA постоянно оценивает новые технологии в глобальном масштабе.

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