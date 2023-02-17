Компания выплатит 21 млн рублей за нарушение прав при выпуске «Алтайского эликсира»

ЗАО «Фармацевтическое предприятие «Мелиген» одержало победу в деле о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки и промышленный образец с ООО «Люми». Суд по интеллектуальным правам (СИП) признал обоснованность выплаты ответчиком суммы, равной двукратной стоимости контрафактного препарата «Алтайский эликсир». Решение вступило в законную силу и размещено в системе «Мой арбитр».

Фармацевтическое предприятие «Мелиген» (Ленинградская область) выпускает лекарственный препарат «Алтайский эликсир» и является правообладателем соответствующих товарного знака и промышленного образца «Упаковка». В октябре 2020 года ему стало известно, что в аптеках продается лекарство с таким же названием и схожим оформлением производства ООО «Люми» (Санкт-Петербург). Представители «Мелигена» приобрели эликсиры в двух аптеках Москвы и направили «Люми» претензию с требованием прекратить нарушение интеллектуальных прав и выплатить компенсацию. Поскольку ответа не последовало, компания обратилась за защитой в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Ответчик возражал против удовлетворения иска, ссылаясь на то, что не знал о регистрации товарных знаков истцом. Однако этот довод не был принят во внимание. Суд признал правоту истца, но счел возможным снизить размер компенсации практически в 10 раз.

«Мелиген» обжаловал решение в апелляционной инстанции и своего добился. Расчеты признаны верными. Истцу присудили компенсацию в 20,7 млн руб. и 155 тыс. руб. — возмещение расходов по оплате госпошлины.

На неправильный расчет в СИП пожаловался ответчик. Он указал, что «требование истца о взыскании компенсации в размере 20,7 млн руб. является чрезмерным, значительно превышает сумму, полученную ответчиком в результате реализации товара, в связи с чем направлено не на восстановление прав «Мелигена», а на причинение вреда обществу «Люми».

Злоупотребление правом со стороны истца, с точки зрения ответчика, состоит также в том, что факт нарушения выявлен в октябре 2020 года, а требование предъявлено в ноябре 2021 года, что повлекло увеличение размера компенсации. Согласно данным Росздравнадзора, в оборот на тот момент было выпущено 39,6 тыс. бутылок объемом 100 мл и 77 тыс. бутылок объемом 250 мл.

СИП оставил кассационную жалобу без удовлетворения.