Кредитор добился введения наблюдения в отношении «Органик-Фармаси»

Арбитражный суд Москвы ввел наблюдение в отношении дистрибьютора «Органик-Фармаси», ранее входящего в группу A.v.e Владимира Кинцурашвили и Ивана Саганелидзе. Соответствующее решение опубликовано в картотеке арбитражных дел. Первым заявителем стало ООО «Кастело» — поставщик фармацевтической продукции, которому «Органик-Фармаси» задолжала 4,7 млн руб. Затем в число кредиторов вошли еще девять компаний.

«Органик-Фармаси», которая, как пишет «Коммерсантъ», была основным дистрибьютором сети A.v.e, до 29 декабря 2021 года принадлежала Кинцурашвили и Саганелидзе. Сейчас учредителем ООО «Органик-Фармаси», согласно данным ЕГРЮЛ, является Анвар Зайдулин.

За 2021 год контрагенты подали к «Органик-Фармаси» 38 исков и взыскали 105 млн руб. задолженности, с начала этого года подано около 20 исков на сумму более 47 млн руб.

Временный управляющий «Органик-Фармаси» Николай Микушин сообщил «Коммерсанту», что бенефициары «Органик-Фармаси» пытаются избежать расплаты с кредиторами — представители компании не выходят на связь и не передают документы.

В реестре кредиторов «Органик-Фармаси», помимо «Кастело», структуры, связанные с бывшими владельцами «Органик-Фармаси», например «Скай Органик», на 50% принадлежащая основанной Владимиром Кинцурашвили «Винко-Софт», а также созданное им в сентябре 2021 года ООО «А.в.е».

По данным AlphaRM, на начало 2022 года аптечная сеть A.v.e насчитывала 37 точек, а на конец июля — 25.

Владимир Кинцурашвили и Иван Саганелидзе владели долей в ПАО «Аптечная сеть 36,6» через кипрский офшор Palesora Limited. В марте 2018 года стало известно, что компания вышла из состава акционеров «36,6».

Условием выхода из бизнеса Кинцурашвили и Саганелидзе стала передача бизнесменам части аптек. Они стали обладателями 12 премиальных розничных точек, работающих под брендом A.v.e Luxury, а также питерской сети «Фармакор», которая была присоединена к «Аптечной сети 36,6» в конце 2017 года.