Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Кремы от угрей...

Кремы от угрей с адапаленом могут вызвать ангионевротический отек

12.01.2023
11:30
Вероника Догузова

Минздрав рекомендовал актуализировать инструкции лекарственных препаратов, содержащих в составе адапален. Согласно новой информации, адапален может вызывать ангионевротический отек, отек лица и губ.

Фото: KamranAydinov/ru.freepik.com

Минздрав рекомендовал внести изменения в инструкции к медицинскому применению лекарственных препаратов, содержащих в составе адапален. Такая информация опубликована на сайте ГРЛС 11 января.

Основанием для требований Минздрава стало сообщение ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения».

Согласно актуальной информации по безопасности применения адапалена и письму Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения № 02-68912/22 от 27.10.2022, необходимо включить в инструкцию по медицинскому применению информацию о риске развития ангионевротического отека, отека лица и губ, сказано в письме.

Ведомство предлагает включить информацию в соответствующие разделы общей характеристики лекарственного препарата (ОХЛП) и инструкции по применению.

Адапален — это метаболит ретиноида, который действует на процесс развития угревой сыпи. Препарат обладает комедонолитической и противовоспалительной активностью. Адапален входит в состав средств для лечения угревой сыпи для наружного применения.

В Госреестре на данный момент зарегистрировано восемь торговых наименований, содержащих в составе адапален. Среди них кремы и гели как зарубежного, так и отечественного производства.

Согласно данным AlphaRM, за 11 месяцев 2022 года из аптек было продано более 950 тыс. упаковок лекарственных средств с действующим веществом адапален (включая комбинации) на сумму 1,1 млрд руб.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
Актуальный репортажИнтервьюВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсы
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.