«Круг добра» и ФАС добились снижения закупочной цены на буросумаб

Лекарство включили в перечень для закупок «Круга добра» в 2021 году, оно одобрено для 222 детей с Х-сцепленным доминантным гипофосфатемическим рахитом и кожно-скелетным синдромом с гипофосфатемией. Это группа генетических гетерогенных заболеваний, которые сопровождаются гипофосфатемией, скелетными нарушениями, задержкой роста с поражением других жизненно важных органов и систем организма.

Буросумаб работает как антитело, уменьшая потерю фосфата в почках и повышая его уровень в организме. На фоне лечения у пациентов улучшается состояние всей костной системы.