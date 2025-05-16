«Круг добра» на лекарства в 2024 году потратил более 198 млрд рублей

Объем средств, полученных от повышенной ставки налогообложения, направленных фонду «Круг добра», в 2024 году составил 200,5 млрд руб. На медпомощь — закупку лекарств и медизделий, оплату медуслуг — потрачено 200,1 млрд руб. Об этом говорится в годовом отчете фонда.

Большая часть средств — 198,3 млрд руб. — направлена на закупку лекарств. На первом месте расходы на поставку зарегистрированных лекарств — 99,8 млрд руб. Для фонда закупки делает Федеральный центр планирования и лекарственного обеспечения (ФЦПиЛО). Фонд закупает лекарства, которые не зарегистрированы в России, в прошлом году на эти цели израсходовано 77,8 млрд руб. В процессе переговоров участвует также Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

С 2021 года благодаря взаимодействию с ФАС фонд на закупках незарегистрированных лекарств сэкономил 19,4 млрд руб.

С 2021 по 2024 год фонд потратил на лечение больных детей 413,4 млрд руб.

С 2023 года фонд обеспечивает детей по программе 14 ВЗН. В 2024 году по программе закуплено лекарств на 20,7 млрд руб. для 16 014 пациентов.

Закупка медизделий обошлась «Кругу добра» в 1,3 млрд руб., средства технической реабилитации — в 4,4 млн руб. На оплату медицинских услуг израсходовано 155,8 млн руб.

Деятельность фонда — зарплата сотрудникам и прочие расходы — ­обошлась в 272,4 млн руб.

Остаток средств на 1 января 2025 года составил 87,8 млн руб., на 1 января 2024 года остаток был 25,2 млн руб.

Из внебюджетных источников «Кругу добра» поступил 81 млн руб., из них потрачено на медуслуги 25 млн руб. и 8,9 млн руб. на деятельность фонда, остаток составил — 72,2 млн руб.

В отчете говорится, что благодаря закупке дженерика «Трикафты» (МНН ивакафтор + тезакафтор + элексакафтор и ивакафтор в форме таблеток) — аргентинского препарата «Трилекса» фонду удалось сэкономить 7,5 млрд руб.

В 2024 году фонд стал закупать препараты для еще 14 редких заболеваний, общее количество нозологий — 89, кроме того за счет «Круга добра» обеспечиваются пациенты до 19 лет из программы 14 высокозатратных нозологий.

В перечень закупок включены 14 препаратов, из них четыре зарегистрированы и десять не зарегистрированы в России. Всего на конец года закупалось 33 МНН зарегистрированных в России и 38 незарегистрированных. По программе 14 ВЗН закупается 39 МНН.

Кроме того, с 2024 года в перечень медизделий добавлена раневая стерильная одноразовая сетчатая повязка «Рупитель» с силиконовым покрытием, на конец года было девять медизделий. Также фонд закупает ортопедический аппарат «Динамический параподиум», используемый как опоры нижних конечностей и туловища, для обеспечения вертикализации и передвижения инвалидов.

С 2024 года «Круг добра» может создавать резерв препаратов, чтобы обеспечить пациентов лекарством в максимально короткие строки. В качестве пилотного проекта в 2024 году в федеральных медцентрах был создан резерв препаратов эмапалумаб (применяется для лечения первичного и вторичного гемофагоцитарного лимфогистиоцитоза) и белумосудил (применяется в трансплантологии).

К наиболее массовым нозологиям относятся муковисцидоз — 2263 ребенка в 2024 году, хронический гепатит С — 2216 пациентов, спинальная мышечная атрофия — 1572 ребенка, первичный иммунодефицит с дефицитом антителообразования — 919 пациентов.