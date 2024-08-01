«Круг добра» начал закупать незарегистрированные препараты в резерв

Фонд «Круг добра» начал закупать не зарегистрированные в России препараты в резерв для незамедлительного предоставления детям по заявкам регионов и федеральных медцентров, сообщили в пресс-службе фонда.

Решение о формировании резерва для неопределенного круга пациентов экспертный совет может принять на основании запроса со стороны региона или федерального медцентра, согласованного с главным внештатным специалистом Минздрава, по заболеванию из перечня «Круга добра». На создание заявки для предоставления препарата из резерва отводится до двух дней, рассмотрение заявки и принятие решения займет максимум три дня. После одобрения заявки препарат из резерва предоставляется незамедлительно.

Первым лекарством, прошедшим процедуру обоснования перед экспертным советом, стал белумосудил (ТН «Резурок») для терапии хронической реакции «трансплантат против хозяина». В ближайшее время лекарство поступит в НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Р. М. Горбачевой и НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина Минздрава России.

«После завершения пилотного проекта с закупкой и предоставлением из резерва препарата белумосудил мы сможем рассмотреть и другие незарегистрированные препараты для закупки в резерв для оперативного использования», — сообщил председатель правления фонда Александр Ткаченко.