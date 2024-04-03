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«Круг добра» предупредил...

«Круг добра» предупредил об изменении схемы лечения для принимающих надолол пациентов

03.04.2024
11:47
Коблова Дина
Пациентам, получающим надолол, необходимо менять схему лечения. Фонд «Круг добра» сообщил о дефектуре препарата на мировом рынке, прием заявок на лекарство приостановлен.
Фото: drobotdean/Freepik

Экспертный совет фонда «Круг добра» принял решение о переводе пациентов, принимающих надолол, на альтернативную терапию. Предупреждение об этом отправили в регионы в связи с дефектурой препарата на российском и мировом рынках, сообщили в пресс-службе фонда.

Дефицит препарата связан с его перерегистрацией из-за передачи прав на производство препарата другой компании и приостановкой производства. Из-за этого прием заявок на препарат приостановили до возобновления его производства и поставок.

Какое лекарство будут использовать при альтернативной терапии, в сообщении не уточняется.

По данным ГРЛС, в России надолол не зарегистрирован.

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