«Круг добра» предупредил об изменении схемы лечения для принимающих надолол пациентов

Экспертный совет фонда «Круг добра» принял решение о переводе пациентов, принимающих надолол, на альтернативную терапию. Предупреждение об этом отправили в регионы в связи с дефектурой препарата на российском и мировом рынках, сообщили в пресс-службе фонда.

Дефицит препарата связан с его перерегистрацией из-за передачи прав на производство препарата другой компании и приостановкой производства. Из-за этого прием заявок на препарат приостановили до возобновления его производства и поставок.

Какое лекарство будут использовать при альтернативной терапии, в сообщении не уточняется.

По данным ГРЛС, в России надолол не зарегистрирован.