Крупнова рассказала об обязательных профилактических визитах Росздравнадзора

Масштабность проведения профилактических визитов в аптеках радует Росздравнадзор, сообщила начальник Управления лицензирования и контроля соблюдения обязательных требований Росздравнадзора Ирина Крупнова, выступая на форуме «Фармлига: встреча лидеров», передает корреспондент «ФВ». Если раньше многие фарморганизации отказывались от помощи регулятора, то сейчас 60% соглашаются на проведение профилактического визита.

На что стоит обратить внимание при подготовке к профилактическому визиту, читайте в материале «ФВ».

«В обязательном порядке мы должны предложить его вновь открываемым объектам, юрлицам в течение полугода. Мы видим, что интерес и понимание этого формата растет, а стрессовость снижается. Организация четко понимает, что это не контрольно-надзорное мероприятие, соглашается на него», — отметила Крупнова.

По ее словам, сейчас Минэкономразвития разрабатывает формат обязательного профилактического визита. «Когда от него нельзя будет отказаться и через полгода мы увидим соблюдение обязательных требований в аптеке, эффект будет колоссальный», — отметила представитель регулятора.

Крупнова сказала, что это станет гарантом отсутствия нарушений. «Сейчас мы видим по обращениям граждан, что нарушения есть», — резюмировала она.