Крупные фармкомпании вошли в рейтинг сильнейших брендов от Brand Finance

Аналитики из Brand Finance опубликовали рейтинг самых сильных мировых брендов. Среди 500 позиций оказались и крупные фармацевтические компании.

Выше всех продвинулась J&J, заняв 153-е место. За ней следуют Roche (253-е место), Pfizer (372-е место), MSD (405-е место), AstraZeneca (414-е место) и Bayer (427-е место). Кроме MSD, все компании потеряли позиции в рейтинге по сравнению с прошлым годом.

Намного выше в рейтинге оказались компании, занимающиеся розничной торговлей, в том числе фармацевтической продукцией. Так, пятое место в рейтинге заняла Walmart, которая в 2021 году запустила собственную марку дешевого инсулина. 56-е место заняла CVS, чья аптечная сеть в 2021 году запустила свою программу клинических испытаний. Такую же программу начала реализовывать аптечная сеть Walgreens, которая заняла 88-е место.

Компания 3M, которая недавно приняла решение выделить свое медицинское подразделение в отдельную компанию, заняла 288-е место. Новая фирма займется производством бинтов, пластырей для кожи, элайнеров для полости рта, очистителей воздуха и оптических линз.

Японская компания Mitsui, которая в 2017 году договорилась о покупке 10% бизнеса фармацевтического производителя «Р-Фарм», заняла 55-е место.