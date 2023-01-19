Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиПроизводство
Крупные фармкомпании вошли...

Крупные фармкомпании вошли в рейтинг сильнейших брендов от Brand Finance

19.01.2023
17:16
Николай Соколов

Brand Finance опубликовала рейтинг самых сильных мировых брендов. В него вошли ряд фармкомпаний, такие как J&J, Pfizer, Bayer, AstraZeneca и Roche. Кроме того, туда попали крупные сети, торгующие фармпродукцией.

Фото: aogreat/ru.123rf.com

Аналитики из Brand Finance опубликовали рейтинг самых сильных мировых брендов. Среди 500 позиций оказались и крупные фармацевтические компании.

Выше всех продвинулась J&J, заняв 153-е место. За ней следуют Roche (253-е место), Pfizer (372-е место), MSD (405-е место), AstraZeneca (414-е место) и Bayer (427-е место). Кроме MSD, все компании потеряли позиции в рейтинге по сравнению с прошлым годом.

Намного выше в рейтинге оказались компании, занимающиеся розничной торговлей, в том числе фармацевтической продукцией. Так, пятое место в рейтинге заняла Walmart, которая в 2021 году запустила собственную марку дешевого инсулина. 56-е место заняла CVS, чья аптечная сеть в 2021 году запустила свою программу клинических испытаний. Такую же программу начала реализовывать аптечная сеть Walgreens, которая заняла 88-е место.

Компания 3M, которая недавно приняла решение выделить свое медицинское подразделение в отдельную компанию, заняла 288-е место. Новая фирма займется производством бинтов, пластырей для кожи, элайнеров для полости рта, очистителей воздуха и оптических линз.

Японская компания Mitsui, которая в 2017 году договорилась о покупке 10% бизнеса фармацевтического производителя «Р-Фарм», заняла 55-е место.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
Актуальный репортажИнтервьюВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсы
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.