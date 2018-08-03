Курганский «Синтез» возглавил Сергей Клыков

«Приоритетной задачей нового руководителя заводов станет расширение производства и вывод на рынок новых лекарственных препаратов, – говорит председатель правления Marathon Group Сергей Захаров. – У Сергея большой опыт успешного управления производственными активами. Думаю, что его экспертиза позволит вывести «Синтез» и «Биоком» на новый уровень».

Сергей Клыков окончил Кубанский Государственный технологический университет по специальности «Экономика и управление в АПК», в 2005 году защитил кандидатскую диссертацию. В то же время являлся генеральным директором ОАО «Масложиркомбинат «Краснодарский» (до 2006 года). Затем до 2014 года возглавлял ООО «Крахмальный завод «Гулькевичский». После (до 2018 года) занимал пост генерального директора ГК «Юнитайл», объединяющей заводы «Шахтинская керамика», «Воронежская керамика», «Маркинский кирпичный завод», «Владимировский карьер тугоплавких глин», Торговый дом «Параллель», 18 филиалов по всей России.