Курская сеть «Аптечные традиции» планирует выйти из АСНА

16:34
26 октября 2018

Оксана Баранова

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Как стало известно «ФВ», УК «Аптечные традиции» заявила о своем желании с 2019 года развиваться вне АСНА.

Генеральный директор сети Дмитрий Руцкой  ранее заявлял, что проект «Социалочка», запущенный компанией в 2016 году, позволил значительно нарастить обороты.

Выступая в рамках октябрьского Аптечного саммита, Дмитрий Руцкой объяснил успех выбранной им бизнес-модели: «Мне надо было набрать определенные обороты, которые позволят встать на равных с крупными федеральными сетями. Эта задача была выполнена».

Решение о выходе из АСНА эксперты связывают с активным ростом компании и желанием Дмитрия Руцкого самостоятельно заниматься развитием маркетинговой стратегии.

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