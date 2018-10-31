Квартальная прибыль GlaxoSmithKline составила 1,8 млрд долл.

Общий объем продаж компании вырос на 3%, составив 8,1 млрд фунтов (10,3 млрд долл.). Аналитики прогнозировали 8 млрд фунтов.

Квартальная прибыль составила 1,4 млрд фунтов (1,8 млрд долл.) против 1,2 млрд фунтов (1,5 млрд долл.) годом ранее.

Объем продаж препаратов для лечения респираторных заболеваний за отчетный период увеличился на 3% и составил 1,7 млрд фунтов (2,3 млрд долл.).

Показатель по препарату Seretide/Advair сократился на 17% – до 619 млн фунтов (790 млн долл.).

Продажи линейки Elipta выросли на 34% – до 500 млн фунтов (638 млн долл.).

Объем продаж препарата Nucala увеличился на 59% и составил 145 млн фунтов (185 млн долл.).

Объем продаж устоявшихся лекарственных препаратов снизился на 12% – до 1,2 млрд фунтов (1,5 млрд долл.).

Показатель объема продаж антиретровирусных препаратов вырос на 11% – до 1,2 млрд фунтов (1,5 млрд долл.).

Объем продаж вакцин вырос на 14% и составил 1,9 млрд фунтов (2,4 млрд долл.). Показатель по вакцине Shingrix составил 286 млн фунтов (365 млн долл.).

Продажи безрецептурной продукции сократились на 1% – до 1,9 млрд фунтов (2,4 млрд долл.).

По прогнозам компании, в 2018 г. показатель роста прибыли на акцию составит 8–10% без учета колебаний валютных курсов.