Квартальный объем продаж Amgen составил 5,9 млрд долл.

10:20
31 октября 2018

Илья Дугин

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В III квартале 2018 г. объем продаж фармпродукции американской биотехнологической компании Amgen («Амджен») увеличился на 1% и составил 5,5 млрд долл., сообщает FirstWord  Pharma.

Общий объем продаж вырос на 2% – до 5,9 млрд долл. Аналитики прогнозировали 5,8 млрд долл.

Квартальная прибыль составила 1,9 млрд долл. против 2 млрд долл. годом ранее.

Квартальный объем продаж препарата Enbrel снизился на 5% и составил 1,3 млрд долл.

Продажи препарата Neulasta сократились на 6% – до 1,05 млрд долл. Аналитики прогнозировали 1,07 млрд долл.

Показатель по препарату Prolia вырос на 15%, составив 532 млн долл.

В III квартале объем продаж препарата Aranesp сократился на 8% – до 477 млн долл.

Объем продаж препарата Xgeva вырос на 12% – до 433 млн долл.

Продажи препарата Repatha увеличились на 35% – до 120 млн долл., хотя аналитики прогнозировали 163 млн долл.

Объем продаж препарата Neupogen упал на 38% – до 85 млн долл.

Показатель по препарату Aimovig, одобренному FDA во II квартале 2018 г., составил 22 млн долл. против прогнозов 12–16 млн долл.

По прогнозу Amgen, в 2018 г. прибыль на акцию составит 13,30–14 долл., а объем продаж – 23,2–23,5 млрд долл. Аналитики прогнозируют 14,02 долл. и 23,26 млрд долл. соответственно.

Ранее Amgen объявила о снижении цены на препарат Repatha в США на 60% – до 5850 долл. за годичный курс терапии.    

Компании
Amgen

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