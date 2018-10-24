Лечение ингибиторной формы гемофилии А выходит на новый уровень

18:08
30 октября 2018

Сергей Рякин

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Российским пациентам с самой опасной формой гемофилии Аингибиторной – станет доступен эмицизумаб, единственный на сегодняшний день препарат с подкожным введением. По мнению врачей и пациентов, его применение выведет стандарты лечения гемофилии на новый уровень. Подробности прозвучали на пресс-конференции, посвященной проблемам лечения пациентов с гемофилией. 

Как отметила зав. Отделом коагулопатий НМИЦ гематологии Надежда Зозуля, применение биспецифичных моноклональных антител с подкожным введением – это «новый, крайне важный этап в лечении ингибиторной формы гемофилии, который позволит существенно сократить количество инъекций, сделать их менее болезненными и подарить пациентам жизнь без страха кровотечений».

Президент Всероссийского общества гемофилии и сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Юрий Жулев обратил особое внимание на преимущество подкожного введения препарата по сравнению с внутривенным. В частности, это касается пациентов, которым необходимо делать инъекцию каждые 2-3 часа, что сопряжено как с психологическими, так и с физическими проблемами.

«Для нас это не просто новая лекарственная форма, а препарат, который переворачивает все прошлые представления о лечении гемофилии», - подчеркнул он.

По словам представителей Roche –компании-производителя эмицизумаба, препарат будет веден в оборот с апреля 2019 года. Между тем само появления его в аптеках не повысит доступность для пациентов, заявил Юрий Жулев. В качестве примера он привел стоимость лечения применяемыми в настоящее время лекарствами, которая, по самым минимальным расчетам, превышает 200 тысяч рублей в месяц. Вот почему пациенсткое сообщество рассчитывает на поддержку государства и будет добиваться включения препарата в льготные списки.

В свою очередь директор по маркетингу компании Roche в России Светлана Косых заверила, что производитель будет активно работать в партнерстве с государством над повышением доступности данной инновационной терапии.

Компании
Roche

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