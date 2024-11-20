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Лекарства и медизделия...

Лекарства и медизделия нового поколения создадут в рамках нового нацпроекта

20.11.2024
19:04
Дина Коблова
Одним из восьми национальных проектов, на которые до 2030 года направят 3 трлн руб. из бюджета, станет проект по обеспечению системы здравоохранения передовыми решениями. В рамках него создадут лекарства и медизделия нового поколения.
Фото: 123rf.com

Правительство сформировало перечень национальных проектов по технологическому лидерству, на которые направят 3 трлн руб. из бюджета до 2030 года. Как сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным, утверждены восемь нацпроектов.

«Мы провели большую работу с регионами, субъектами Российской Федерации, с деловыми кругами, с наукой и каждый проект пропустили через стратегическую сессию под председательством Михаила Мишустина», — поделился Мантуров.

Один из нацпроектов направлен на обеспечение системы здравоохранения передовыми решениями.

По словам первого вице-премьера, основной акцент в программе сделан на создании лекарственных средств и медицинских изделий нового поколения. Препараты и медизделия, разработанные в рамках проекта, должны быть нацелены на лечение именно социально значимых заболеваний. Кроме того, в повестку приоритетов вошла разработка технологий для терапии когнитивных заболеваний.

Ранее в Минпромторге заявили, что медизделия на базе биогибридных, бионических и нейротехнологий станут приоритетными. В поддержку российских продуктов в Госдуме планируют рассмотреть проект об отмене льготной ставки НДС для медизделий иностранного производства.

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Комментариев: 1

Алмазова Наталья Николаевна
Вчера в 21:42
Интересная новость, удачи ваи
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