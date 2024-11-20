Лекарства и медизделия нового поколения создадут в рамках нового нацпроекта

Правительство сформировало перечень национальных проектов по технологическому лидерству, на которые направят 3 трлн руб. из бюджета до 2030 года. Как сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным, утверждены восемь нацпроектов.

«Мы провели большую работу с регионами, субъектами Российской Федерации, с деловыми кругами, с наукой и каждый проект пропустили через стратегическую сессию под председательством Михаила Мишустина», — поделился Мантуров.

Один из нацпроектов направлен на обеспечение системы здравоохранения передовыми решениями.

По словам первого вице-премьера, основной акцент в программе сделан на создании лекарственных средств и медицинских изделий нового поколения. Препараты и медизделия, разработанные в рамках проекта, должны быть нацелены на лечение именно социально значимых заболеваний. Кроме того, в повестку приоритетов вошла разработка технологий для терапии когнитивных заболеваний.

Ранее в Минпромторге заявили, что медизделия на базе биогибридных, бионических и нейротехнологий станут приоритетными. В поддержку российских продуктов в Госдуме планируют рассмотреть проект об отмене льготной ставки НДС для медизделий иностранного производства.