Лекарства за год подорожали на 11%

Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен. В 2024 году цены на медикаменты выросли сильнее всего среди непродовольственных товаров: рост составил 11% год к году. В 2023 году стоимость медикаментов увеличилась на 6,1% по отношению к 2022 году.

За декабрь цены на лекарства, не входящие в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), в среднем выросли на 0,4%. В том числе на:

эссенциале форте Н и ренгалин — +1,6%,

энтеросгель — +1,4%,

эргоферон — +1,3%,

магне В 6 — +1,2%,

— +1,2%, аллохол, метилурацил и мидокалм — +0,9%,

левомеколь — +0,8%,

нимесулид, поливитамины и цитрамон — +0,7%,

таурин — +0,6%,

кеторол экспресс — +0,5%.

Снизились цены на валерианы экстракт и синупрет (-1,2%), аципол (-0,8%), метамизол натрия (анальгин отечественный) и мирамистин (-0,4%).

На лекарственные препараты, которые входят в Перечень ЖНВЛП, цены в декабре в среднем увеличились на 0,3%, в том числе на:

фуросемид — +1,4%,

дротаверин (но-шпу) и натрия хлорид — +1,1%,

колекальциферол (витамин Д3) и парацетамол — +0,7%,

амоксициллин с клавулановой кислотой, ацетилсалициловую кислоту (аспирин отечественный), бисакодил, омепразол, панкреатин и смекту — +0,5%.

Снизились цены за месяц на фосфоглив (-0,6%), азитромицин и эуфиллин (-0,2%).

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов цены в декабре в среднем выросли на:

корригирующие очки +1,1%,

шприцы одноразовые +1,0%,

термометры медицинские безртутные (галинстановые) +0,9%,

бинты и вату +0,4%.

Снизились цены, согласно статистике Росстата, на термометры медицинские электронные стандартные (-0,2%).

В целом инфляция в России по итогам 2024 года достигла 9,52%. В 2023 году она составила 7,42%, а в 2022 — 11,94%.