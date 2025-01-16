Лента новостейГазетаДокументыАптекарьМероприятия
ГлавнаяНовостиРозница
Лекарства за год...

Лекарства за год подорожали на 11%

16.01.2025
16:15
Дина Коблова
В декабре цены на лекарства, не входящие в Перечень ЖНВЛП, выросли на 0,4% по отношению к ноябрю, следует из статистики Росстата. Жизненно важные препараты подорожали на 0,3%. За год медикаменты подорожали на 11%.
Фото: 123rf.com

Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен. В 2024 году цены на медикаменты выросли сильнее всего среди непродовольственных товаров: рост составил 11% год к году. В 2023 году стоимость медикаментов увеличилась на 6,1% по отношению к 2022 году.

За декабрь цены на лекарства, не входящие в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), в среднем выросли на 0,4%. В том числе на:

  • эссенциале форте Н и ренгалин — +1,6%,
  • энтеросгель — +1,4%,
  • эргоферон — +1,3%,
  • магне В6 — +1,2%,
  • аллохол, метилурацил и мидокалм — +0,9%,
  • левомеколь — +0,8%,
  • нимесулид, поливитамины и цитрамон — +0,7%,
  • таурин — +0,6%,
  • кеторол экспресс — +0,5%.

Снизились цены на валерианы экстракт и синупрет (-1,2%), аципол (-0,8%), метамизол натрия (анальгин отечественный) и мирамистин (-0,4%).

На лекарственные препараты, которые входят в Перечень ЖНВЛП, цены в декабре в среднем увеличились на 0,3%, в том числе на:

  • фуросемид — +1,4%,
  • дротаверин (но-шпу) и натрия хлорид — +1,1%,
  • колекальциферол (витамин Д3) и парацетамол — +0,7%,
  • амоксициллин с клавулановой кислотой, ацетилсалициловую кислоту (аспирин отечественный), бисакодил, омепразол, панкреатин и смекту — +0,5%.

Снизились цены за месяц на фосфоглив (-0,6%), азитромицин и эуфиллин (-0,2%).

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов цены в декабре в среднем выросли на:

  • корригирующие очки +1,1%,
  • шприцы одноразовые +1,0%,
  • термометры медицинские безртутные (галинстановые) +0,9%,
  • бинты и вату +0,4%.

Снизились цены, согласно статистике Росстата, на термометры медицинские электронные стандартные (-0,2%).

В целом инфляция в России по итогам 2024 года достигла 9,52%. В 2023 году она составила 7,42%, а в 2022 — 11,94%.

Нет комментариев

Комментариев: 2

Ушакова Елена
Вчера в 10:27
В последние годы всегда наблюдается стабильный рост цен на лекарства. Это, безусловно, вызывает определенные опасения у потребителей.Цены на некоторые лекарства, такие как валерианы экстракт и синупрет, даже снизились, что говорит о наличии конкуренции на рынке.
Ушакова Елена
Вчера в 10:29
Также можно увидеть , что повышение цен на препараты, такие как эссенциале форте Н (+1,6%) и ренгалин (+1,6%), может быть связано с улучшением качества и эффективности, и высоким спросом потребителей что оправдывает их стоимость.
Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Основные виды деятельности компании»
«Редакционная политика»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.