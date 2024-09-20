Лекобеспечение Белгородской, Курской и Брянской областей будет проходить в особом порядке

Правительство утвердило особенности льготного обеспечения лекарствами, медицинскими изделиями и продуктами лечебного питания детей-инвалидов с 2024 по 2025 год. Речь идет о жителях Белгородской, Курской и Брянской областей, которые вынужденно покинули свои дома. Соответствующее постановление № 1276 от 18.09.2024 опубликовано на портале правовой информации.

Согласно документу, финансировать льготное лекобеспечение собираются из федерального бюджета. Правительство поручило Минздраву в срок до 30 дней утвердить форму заявки о перечислении межбюджетных трансферов из федерального бюджета бюджетам субъектов России на компенсацию расходов. Такую заявку регионы должны отправлять два раза в год не позднее 15 июня и 15 ноября текущего года.

Пункты постановления об этом распространяются на правоотношения, возникшие с 8 августа 2024 года. В документе также прописана формула, по которой рассчитывается размер межбюджетного трансфера.