Лента новостейГазетаДокументыАптекарьМероприятия
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Лекобеспечение Белгородской, Курской...

Лекобеспечение Белгородской, Курской и Брянской областей будет проходить в особом порядке

20.09.2024
15:54
Дина Коблова
Правительство утвердило постановление, которое регламентирует льготное лекарственное обеспечение вынужденно покинувших свои дома жителей Белгородской, Курской и Брянской областей. Регионы два раза в год должны подавать заявку на получение трансферов из федерального бюджета.
Фото: 123rf.com

Правительство утвердило особенности льготного обеспечения лекарствами, медицинскими изделиями и продуктами лечебного питания детей-инвалидов с 2024 по 2025 год. Речь идет о жителях Белгородской, Курской и Брянской областей, которые вынужденно покинули свои дома. Соответствующее постановление № 1276 от 18.09.2024 опубликовано на портале правовой информации. 

Согласно документу, финансировать льготное лекобеспечение собираются из федерального бюджета. Правительство поручило Минздраву в срок до 30 дней утвердить форму заявки о перечислении межбюджетных трансферов из федерального бюджета бюджетам субъектов России на компенсацию расходов. Такую заявку регионы должны отправлять два раза в год не позднее 15 июня и 15 ноября текущего года.

Пункты постановления об этом распространяются на правоотношения, возникшие с 8 августа 2024 года. В документе также прописана формула, по которой рассчитывается размер межбюджетного трансфера. 

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Основные виды деятельности компании»
«Редакционная политика»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.